Россияне назвали условную черту бедности

По мнению россиян, семья может считаться бедной, если доход на одного ее члена не превышает 12,5 тысячи рублей. Данные опроса «Левада-центра» публикует РБК.

Таким образом, черта бедности, по мнению респондентов, оказалась выше на 11,6%, чем величина прожиточного минимума в России, который составляет в настоящий момент 11,2 тысячи рублей.

Средний уровень дохода россиян, которые приняли участие в опросе, составляет 16,8 тысячи рублей, сообщает РБК. По мнению респондентов, для нормального уровня жизни им необходимо в среднем 38,1 тысячи рублей на человека. Также по результатам опроса, более 40% респондентов имеют средний доход ниже 12,5 тысячи рублей на человека в месяц.

Последние пять лет происходит стойкое снижение реальных доходов россиян, передает Росстат. Начиная с 2014 года, материальное обеспечение среднестатистического россиянина упало на 8,3 %.