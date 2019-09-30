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Цены на нефть стремительно падают на опасениях по поводу снижения мирового спроса

Москва, 30.09.2019

Цены на «чёрное золото» эталонных марок активно падают в ходе торгов в понедельник. Так, ноябрьские контракты на нефть сорта Brent на Лондонской бирже снизились сразу на 1,47% (на 0,91 долл.) – до 61 долл. за один баррель. При этом более активно торгуемый фьючерс на декабрь просел на 1% (на 0,61 долл.) - до 60,43 долл. за бочонок.

Стоимость ноябрьских контрактов на «чёрное золото» марки WTI на торгах Нью-Йоркской биржи снизился до 55,35 долл. за баррель, упав в цене на 1% (0,56%).

Таким образом, мировые цены на нефть завершают квартал в минусе, так как снижение спроса на топливо перевешивает риски перебоев поставок.

Напомним, с начала квартала цена на нефть сорта Brent упала на 8% на опасениях замедления роста мировой экономики. Однако после атаки дронов на НПЗ Саудовской Аравии, наметился некоторый подъём котировок, который вскоре прекратился из-за восстановления нефтедобычи и поставок.

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