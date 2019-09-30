В Китае обнаружены огромные запасы газа и нефти

Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC – крупнейшая нефтегазовая компания Поднебесной – заявила об обнаружении в Поднебесной новых месторождений «чёрного золота» и «голубого топлива».

Согласно информации, размещённой на сайте компании, огромные запасы нефти, которые оцениваются в 693 млн тонн, обнаружены на северо-западе КНР. При этом отмечается, что уже в 2019 году CNPC намерена добыть на месторождении 640 тыс. тонн «чёрного золота». В 2020 году объём добычи планируется довести до 3 млн тонн.

Кроме того, в Сычуаньской впадине, расположенной на юго-западе Китая, было разведано более 740 млрд кубометров новых запасов сланцевого газа. При этом разведанные запасы компании в данном регионе достигли уже более 1 трлн кубов

Однако на этом компания останавливаться не собирается и в 2019 году собирается увеличить добычу сланцевого газа до 10 млрд кубов.