В России ожидается рост цен на молочную продукцию

В России могут вырасти цены на молочную продукцию сразу на 10%, сообщают «Известия», ссылаясь на информацию комитета по развитию агро-промышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.

Отмечается, что рост цен на этот вид продукции ожидается уже в ноябре, и вызван он вступлением в действие сразу двух систем контроля молочной продукции. Новые правила направлены на борьбу с фальсификатом, отмечает издание.

Начиная с ноября 2019 года, вся молочная продукция, включая мороженное, войдут в обязательную систему «Меркурий», что означает автоматическую необходимость оформлять на данные виды обязательные электронные ветеринарные сертификаты. Документ даст возможность отследить путь продукта от производителя до магазина.

Помимо этого в июле стартовал эксперимент по новому виду маркировки молочной продукции цифровым двухмерным кодом Data Matrix, который регистрируется в системе продавца.

В Комитете по развитию АПК пояснили, что для успешного функционирования двух программ производителям молочной продукции потребуется новая техника, персонал и программное обеспечение, что в конечном итоге скажется на цене продукции.

К примеру, только для того, чтобы запустить процесс маркировки понадобится около 25 миллиардов рублей, сообщили в компании «Союзмолоко».