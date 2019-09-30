В Саудовской Аравии рассказали, в каком случае мир ждет «невероятный рост» цен на нефть

Мировые цены на нефть вырастут до «невероятно высоких значений», в случае отказа мирового сообщества от сдерживания Ирана, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман на телеканале CBS.

Он также подтвердил, что в королевстве уверены, что атаки на НПЗ Саудовской Аравии в сентябре исходили от Тегерана.

Сальман призвал мир к «решительным действиям для сдерживания Ирана, в противном случае, по его словам, «произойдет дальнейшая эскалация, которая будет угрожать мировым интересам».

Он также подтвердил заявления госсекретаря США Майком Помпео, назвавшего Иран ответственным за атаки на НПЗ.

При этом принц сообщал, что Саудовская Аравия выступает за мирное решение данного вопроса, так как военное столкновение Эр-Рияда и Тегерана «разрушит мировую экономику».