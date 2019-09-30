В Сбербанке объявили о снижении ставок по ипотечному кредиту

Крупнейшая кредитная организация России с 1 октября снизила ставки по ипотечному кредиту. Согласно информации, размещённой на официальном сайте банка, начиная с завтрашнего дня, ставка на приобретение жилой недвижимости в новостройке снижена до 7,3% годовых. Жилплощадь на рынке вторичного жилья возможно будет приобрести в кредит под 8,8% годовых.

Кроме того, клиентам других банков Сбербанк предлагает рефинансировать ипотечный кредит по ставке от 9,5%.

При этом в Сбербанке пояснили, что снижение ставок по заявкам, которые будут поданы с 1 октября составит 0,3 п.п. на готовое и строящееся жилье, а также загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и нецелевой кредит под залог недвижимости.

А вот с учётом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит от 8,8% годовых.

Ранее сообщалось, что Сбербанк снизил для своих зарплатных клиентов минимальный первоначальный взнос по ипотеке. По данным пресс-службы банка взнос был снижен сразу на 5% – с 15% до 10%. При этом данное снижение распространяется на тех, кто собирается приобрести готовое или строящееся жилье в ипотеку до 20 января 2020 года в включительно.

Кроме того, с 7 декабря Сбербанк снизит с 50% до 30% минимальный первоначальный взнос для клиентов, которые не могут подтвердить свой доход и занятость на территории Северо-Западного и Уральского регионов.

Напомним, с 1 января этого года российский регулятор повысил на 50% (до 200%) коэффициент риска по ипотеке с первоначальным взносом от 10% до 20%.