В столице объявлены два конкурса: на соискание премии в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства

«Москва удерживает лидирующие позиции в рейтинге динамично развивающихся мегаполисов мира. Одна из самых главных задач Правительства Москвы – создание комфортной среды проживания для москвичей», – подчеркнул заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Премии в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства проводятся ежегодно с 2011 года. Конкурсы направлены на решение вопросов сохранения и развития озеленённых территорий города, стимулирование инновационных подходов в области благоустройства, а также поощрение проектных организаций, студентов, аспирантов и преподавателей архитектурных и других профильных вузов, журналистов, которые решают и освещают вопросы охраны окружающей среды», — отметил руководитель Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский.

В столице открыта подача заявок на соискание премии Правительства Москвы в области охраны окружающей среды. В 2019-м году к соревнованию за почётное звание лауреата приглашаются СМИ, архитекторы, представители образовательных экологических организаций, крупных корпораций и промышленных предприятий.

Премия Правительства Москвы призвана отметить инициативы и организации, которые уже обратили внимание общественности на важность охраны окружающей среды столицы, а также составить список ведущих столичных достижений в сфере экологически чистых и энергосберегающих технологий.

Условия участия

Все желающие приглашаются к подаче заявок до 25 октября 2019 года. Инициативы должны быть реализованы не менее чем за год до даты начала конкурса. Упоминание проекта в СМИ обязательно. Заявки будут рассмотрены Комиссией по присуждению премий Правительства Москвы под председательством руководителя Департамента природопользования Антона Кульбачевского. Критерии оценки конкурсных проектов: инновационность, актуальность и эффективность предложенных решений; внимание обратят на вклад проекта в охрану окружающей среды, а также его социальную значимость. Победители конкурса получат вознаграждение в размере 200 000 рублей за первое место и 100 000 рублей – за второе, официальное удостоверение участника, а также нагрудный знак и статуэтку – символ конкурса.

Среди победителей прошлых лет — проект по повышению экологической эффективности ТЭЦ-22 при переводе с угля на природный газ, лаборатория «Зелёный офис», создающая комфортные и экологичные пространства для работы, молодёжное движение волонтеров «#МосЭко», портал Экокласс.рф, предоставляющий учителям возможность проводить запоминающиеся уроки по экологии, а также акция журналистов «Комсомольской правды» по высадке именных деревьев «Сделаем Москву парком!». Популярность инновационных решений в области экологии возрастает с каждым годом.

Также начат прием заявок на Конкурс лучших проектов комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий. Сразиться за премию смогут студенты профильных ВУЗов и проектные организации.

Москва занимает лидирующую позицию среди ведущих «зелёных» столиц мира. Поддержание и развитие зелёных территорий требует особого внимания от профессионалов из разных сфер – архитекторов, экологов, представителей городского управления и многих других. Сегодня работа над благоустройством зелёных территорий особенно актуальна, все больше горожан нуждаются в комфортной городской среде, а природные территории и их обитатели – в сохранении экологического баланса.

Данный конкурс направлен на поиск инновационных и креативных решений в вопросах комплексного благоустройства. Премия вручается ежегодно для поощрения проектных организаций, студентов, аспирантов и преподавателей архитектурных и других профильных ВУЗов, внесших вклад в благоустройство природных и озеленённых территорий.

Условия участия

Для участия в конкурсе необходимо предоставить к рассмотрению нереализованные проекты благоустройства природных территорий столицы, разработанные в 2018-м или 2019-м году. Представленные работы рассмотрит Экспертный совет при столичном Департаменте природопользования. Некоторые критерии отбора в этом году: оригинальность предложения, владение технологиями сохранения биоразнообразия, понимание перспектив градостроительного развития Москвы, экологическая обоснованность. Победители получат дипломы и денежные премии размером 70 и 100 тысяч рублей, а всем остальным конкурсантам предоставят сертификаты участника.

Среди победителей последних лет: благоустройство и озеленение объекта природного и исторического наследия – усадьбы графа Разумовского на Яузе, инновационный Парк Наук в центре «Сколково» на полностью реабилитированной заброшенной территории и масштабное благоустройство долины реки Сетунь в Ново-Переделкино с эко-площадками для спорта и отдыха.

Правительство Москвы приглашает всех желающих представить свои инициативы. Ознакомиться с подробными условиями конкурса и скачать форму заявки участника можно по ссылке http://www.ecology.moscow/eco/ru/contests/o_441569 (Премия Правительства Москвы в области охраны окружающей среды) и http://www.ecology.moscow/eco/ru/contests/o_445308 (Премия Правительства Москвы за лучший проект комплексного благоустройства).

Работы принимаются до 25 октября с понедельника по четверг с 8.00 до 16.00, пятница с 8.00 до 15.00 по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1, комната 1416.