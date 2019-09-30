В ЦБ оценили риски повторения в России ипотечного кризиса США

Елизавета Данилова – руководитель департамента ЦБ РФ – оценила риски повторения в нашей стране ипотечного кризиса, который произошёл в США в 2007 году. По её мнению, масштабной проблемы закредитованности, которая существовала тогда в США, в РФ сейчас нет. Она отметила, что как раз вовремя Центробанком внедрён показатель долговой нагрузки, чтобы этой самой закредитованности не было, передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

Она также напомнила, что в настоящее время коэффициент обслуживания долга (отношение платежей по кредитам к доходам населения) оценивается Центробанком в 8,8%, то есть нагрузка не достигла пика 2015 года, когда это коэффициент достигал 9,3%.

При этом Данилова признала, что долговая нагрузка действительно увеличивается, но происходит этом, прежде всего, во из-за медленного роста доходов населения.

«Если бы доходы росли, как планировалось, то и долговая нагрузка была бы на 0,6 п. п. ниже, – отметила представитель Банка России. – И наши подсчёты показывают, что процентные платежи по кредитам не оказывают существенного влияния на доходы граждан».

Кроме того, она считает, что ухудшение стандартов кредитования начало происходить только в последние годы. Так, доля кредитов с показателем долговой нагрузки свыше 80% выросла с 5% в IV квартале 2018 года до 10% во II квартале этого года.

Данилова также не исключила, что на рост показателя повлияло сближение банковских методик расчета ПДН с более консервативной методикой ЦБ РФ, которая была утверждена в 2018 году.

Как известно, ипотечное кредитование в России по итогам прошлого года достигло рекордных показателей из-за низких ставок. При этом объём выдачи ипотечных кредитов вырос в 1,5 раза до 3 трлн руб.

Напомним, с 1 октября 2019 года при выдаче кредитов будет высчитываться показатель предельной долговой нагрузки физлиц (ПДН – отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика).

Ожидается, что эти изменения повлияют на заемщиков с высокой долговой нагрузкой: им могут чаще отказывать в получении или рефинансировании кредита либо оформить кредит с более высокими ставками.

Ранее сообщалось, что крупнейшая кредитная организация России с 1 октября снизила ставки по ипотечному кредиту. Согласно информации, размещённой на официальном сайте банка, начиная с завтрашнего дня, ставка на приобретение жилой недвижимости в новостройке снижена до 7,3% годовых. Жилплощадь на рынке вторичного жилья возможно будет приобрести в кредит под 8,8% годовых.

Кроме того, клиентам других банков Сбербанк предлагает рефинансировать ипотечный кредит по ставке от 9,5%.

При этом в Сбербанке пояснили, что снижение ставок по заявкам, которые будут поданы с 1 октября составит 0,3 п.п. на готовое и строящееся жилье, а также загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и нецелевой кредит под залог недвижимости.

А вот с учётом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит от 8,8% годовых.