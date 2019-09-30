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Вместо жилья стали строить нежилье

Москва, 30.09.2019
Российский рынок торговой недвижимости постепенно восстанавливается в ожидании рост потребительского спроса.
#Недвижимость
#Законодательство
#Экономика
  • Вместо жилья стали строить нежилье

Рынок идет волнами

EXPERT/ EMERNIK.RU

За первые девять месяцев 2019 года ввод новых торговых центров в стране вырос в шесть раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Магазина магазинов». Суммарная площадь 14-ти новых торговых центров составила 315 тыс. кв. м.

47,5% из них пришлось на Москву, где в прошлом году за аналогичный период не открылось ни одного торгового центра. До конца года в «Магазине Магазинов» прогнозируют открытие еще 175 тыс. кв. м торговых площадей в регионах и 226 тыс. кв. м — в столице, то есть результат первых трех кварталов будет более, чем удвоен. Или — не будет, так так есть и куда менее оптимистичные оценки.

Строительный сектор на самом деле известен среди экономистов как важный, хотя и не популярный в наши дни опережающий индикатор общего благополучия той или иной страны, отмечает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Его отслеживание важно для понимания глубинных экономических процессов.  Но в данном случае, говорит аналитик, здесь история другая.

«Мне кажется, это происходит потому, что в начале года приняли закон об отмене долевого строительства жилой недвижимости, и по «закону сохранения занятости» многие девелоперы ушли в коммерческие проекты, где, к слову, меньше розничных рисков, – рассказывает эксперт. – Подводные камни, на самом деле, многочисленные. Хотя того вида рисков, с которыми застройщики сталкиваются в отношении жилой недвижимости, в коммерческом секторе нет, но в последнем случае существует самый опасный риск – риск столкнуться с вялым арендным спросом, а предпосылки к этому есть, и немалые. Особенно, в малых городах РФ».

Одним из главных факторов роста рынка торговой аренды является то, что крупные инвесторы на данный момент заинтересованы городами с небольшим количеством населения (до 500 тыс. чел), говорит Алексей Буянов, генеральный директор инвестиционной компании Bengala Investment. И, по его словам, в таких городах нет качественных торговых центров, соответственно на пустующем рынке можно занять лидирующий позиции.

В ближайший год-два, считает Алексей Буянов, рост рынка аренды торговых площадей продолжится, так как на данный момент огромное количество объектов находится только на этапе строительства. Какие прогнозы по дальнейшему развитию ситуации? Какие могут возникнуть проблемы? Единственно возможная, на его взгляд, проблема – это перенасыщенность торговыми площадями в городах с небольшим населением. Не всегда много, значит хорошо. Перенасыщение рынка приведет к нездоровой конкуренции, а это в свою очередь приведет к демпингу.

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