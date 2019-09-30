Внедорожники атакуют рынок

Внедорожники всегда пользовались особенным спросом на российском автомобильном рынке. И компании, которые делают ставку на продаже больших и проходимых машин, пользуются в России устойчивым потребительским вниманием. Например, марка Jeep всегда занимала особое место на российском рынке, когда-то эти автомобили были символом престижа, позже после перехода бренда под контроль итальянской Fiat присутствие Jeep в России ослабло. Но сейчас продажи этих американских внедорожников в РФ вновь набирают скорость: за 8 месяцев текущего года их было продано 1,24 тыс. единиц, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во многом успешное наращивание продаж марки Jeep связано с обновлением флагманской модели марки – внедорожника Jeep Cherokee. Когда-то индейцы племени «Чероки» наводили страх по всему юго-восточному побережью США, и названная в честь этого народа модель автомобиля по-своему тоже стала легендой. Jeep Cherokee первого поколения появился на свет в 1974 году как трёхдверная версия рамного внедорожника Jeep Wagoneer. Второе поколение машины дебютировало 10 лет спустя в 1984 году, но вместо рамной конструкции автомобиль уже получил более современный несущий кузов, а рессоры в передней подвеске были заменены на пружины. В 2001 г. «Чероки» стал выглядеть более добродушно благодаря круглым фарам, а в 2007 г. модель вновь стала более угловатой и брутальной. В 2013 г. на дороги выехал Cherokee, построенный на новой платформе с полностью независимой подвеской. Наконец, в 2019 г. в том числе в России появился обновленный «индеец», получивший ряд серьезных изменений.

Начать с того, что автомобиль «похудел» на 90 килограммов благодаря использованию новых материалов – например, композитной двери багажника. При этом кузов машины стал жёстче из-за повышения доли высокопрочных сталей до 65%. Изменилось авто и внешне – здесь пропала спорная «двухэтажная» передняя оптика, благодаря чему модель явно стала более симпатичной. В обновленной модели Cherokee особенно выделяется «внедорожная» модификация Trailhawk, которая впервые доехала до России. Внешне это автомобиль можно отличить по новой облицовке передней части, антибликовому матовому капоту, выглядывающим агрессивным красным буксирным крюкам. Ну и довершают облик многочисленные шильдики Trailhawk и Trail Rated по всему кузову, которые говорят о том, что машина эта способна бросить вызов серьезному бездорожью.

Конструктивно для борьбы с бездорожьем Trailhawk получил защиту передней и задней части днища, специально разработанную именно для этой модели пневмоподвеска Quadra-Lift с пятью ступенями регулировки клиренса - от 180 мм до 274 мм, постоянный полный привод Quadra-Drive II с понижающим рядом передач и блокируемым электроникой дифференциалом задней оси. Появилось в машине и много передовых электронных опций. Помимо хорошо работающей системы удержания в полосе, опция самостоятельной парковки теперь может ставить машину не только параллельно, но и перпендикулярно. Также доработана система Hill Ascent Control, которая позволяет водителю контролировать скорость при движении в гору или под гору с помощью подрулевых лепестков. Ну, наконец, безупречно действует режим Selec-Terrain, с помощью которого можно выбирать режимы движения по бездорожью.

Во время тест-драйва обновленный автомобиль хорошо себя проявил как на ровных дорогах, так и вне асфальта. 3,2-литровый атмосферный бензиновый двигатель V6 мощностью 272 лошадиных силы отличается хорошей динамикой, в сочетании с девятиступенчатой автоматической коробкой он довольно экономичен – 14 л. на 100 км. в смешанное режиме. Особенно обращает на себя работа системы полного привода. На трассе внедорожник является переднеприводным — для экономии топлива у заднего кардана две муфты, задняя ось подключается при необходимости путём замыкания сначала задней, а затем передней муфты. У Jeep Cherokee Trailhawk работает особенная система подключения полного привода Active Drive 2. Её отличительная особенность – наличие понижающей передачи с отдельным редуктором на каждой из осей. Включаются они синхронно, дополнительное преимущество -- благодаря такой схеме можно поставить в нейтральное положение сразу две оси, что важно для буксировки. Работа такой системы проявила себя в полной мере, когда мне пришлось по дороге на дачу преодолевать грязное поле с довольно глубокими ямами – стремительно подключаемы полный привод здесь пришёлся очень кстати. И именно такие полноприводные машины особенно подходят для тяжелых российских дорог. Правда, цена у них выше среднего уровня – стоимость обновленного Jeep Cherokee Trailhawk в салонах дилеров начинается от 3,1 млн. руб.