Зеленский попал в «щекотливую ситуацию» из-за риторики в адрес Меркель, сообщает эксперт

Из-за своих высказываний в адрес канцлера ФРГ Ангелы Меркель украинский лидер Владимир Зеленский попал в «щекотливую ситуацию», считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Мнением он поделился с газетой «Вечерняя Москва».

Он сообщил, что Германия и США по-разному относятся к Украине, а также имеют разные планы: Германии нужна мирная Украина, покупающая автомобили немецкого автопрома, а США наоборот хотели бы видеть Киев в состоянии войны с Москвой.

Также Германия крайне заинтересована, чтобы выполнялись минские соглашения, реализацию которых Зеленский не в состоянии обеспечить, отметил Журавлев.

Напомним, накануне журнал Spiegel обвинил президента Украины Владимира Зеленского в оскорблении правительства Германии. Выводы СМИ сделало по следам расшифровки переговоров президентов Украины и США. В беседе Зеленский согласился с Дональдом Трампом, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «мало делает» в направлении реализации Минских соглашений.