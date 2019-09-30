Зеленский сделал заявление по расследованию, о котором просил Трамп

Украинский лидер Владимир Зеленский завил, что власти «самостийной» не станут проводить никаких расследований по приказу других стран.

Как передаёт агентство Reuters, об этом глава Украины рассказал журналистам в ходе посещения им учений МВД, проходивших в окрестностях Киева.

«Хочу ещё раз подчеркнуть: нам нельзя что-то приказывать делать, так как мы независимая страна и делаем только то, что не противоречит интересам нашего государства», – пояснил Зеленский.

При этом он пояснил, что Украина готова к любым расследованиям, но это не имеет никакого отношения к тому, о чём все сейчас пишут.

«Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона, но повторю, что всё это делается только ради интересов нашей страны», - добавил лидер «самостийной»

Также он сказал, что Украина не станет публиковать свою версию стенограммы телефонного разговора с Дональдом Трампом, так как, по его мнению, это было бы неправильно делиться с кем-то украинским конспектом или стенограммой звонка.

«Существуют некоторые нюансы и вещи, которые, я думаю, было бы неправильно даже публиковать», – резюмировал Зеленский.

Напомним, 25 сентября администрация Белого дома опубликовала распечатку телефонного разговора президента США Дональда Трампа с коллегой из Украины Владимиром Зеленским, который состоялся ещё 25 июля.

Согласно этой распечатке, американский лидер просит Зеленского переговорить с адвокатом Джулиани относительно ситуации вокруг сына Байдена.

«Было бы очень здорово, если бы Вы изучили дело Байдена», – обратился Трамп к Зеленскому.

Тот в свою очередь пообещал, что новый генеральный прокурор «самостийной» обязательно рассмотрит эту ситуацию.

«Все расследования, о которых вы говорите, будут проведены открыто и откровенно», – сказал Зеленский, попросив главу Белого дома Трампа предоставить дополнительную информацию по этому делу.

При этом в стенограмме беседы ничего нет о том, что якобы Трамп добивается от президента Украины провести расследование действий сына Байдена в обмен на оказание помощи Киеву. Как известно, именно это стало поводом для начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.