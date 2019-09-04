Бунтующий Гонконг победил китайские власти

Спорный законопроект об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений с территории Гонконга на материковую часть Китая – полностью отозван. Об этом рассказала журналистам глава Гонконга Кэрри Лам.

По её словам, сейчас необходимо прекратить насилие, а также заняться восстановлением порядка и обеспечением верховенства закона. При этом она подчеркнула, что независимо от взаимных обид или глубины недовольства по отношению к правительству, нельзя согласиться или признать, что насилие является решением проблем. Кроме того, Лам предложила решать конфликты с помощью переговоров и вместе с властями Поднебесной искать решения всех, даже самых острых проблем, пишет South China Morning Post.

Напомним, массовые протесты в Гонконге не прекращаются с июня 2019 года. Поводом к их началу стали планы районной администрации разрешить выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть КНР.

Даже после того, как власти Гонконга отказались от реализации этого законопроекта, демонстранты начали выступать с требованиями расследовать жесткие действий полицейских в отношении протестующих, а также отставки Лам с поста главы Гонконга.