Долги малого-среднего бизнеса выросли, и это хорошая новость

Позитивная задолженность

В 2018 году, впервые с 2014-го, задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства по банковским кредитам увеличилась, объем выданных кредитов стал максимальным с 2015 года, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на замер индикаторов финансовой доступности, проводимый ЦБ РФ. Поддержку рынку, отмечают в Банке России, оказало существенное снижение процентных ставок по кредитам МСП в 2018 году. А нам говорят — «нет спроса на деньги»!

Доля субъектов МСП, имеющих активные кредиты и займы в кредитных или некредитных финансовых организациях, по сравнению с 2017 годом выросла в 2018 году на 7 процентных пунктов (с 18,4 до 25,4%) при темпе прироста объема кредитов и займов, равном 11,4% (с 6151 млрд до 6855 млрд рублей), и задолженности по основному долгу — 1,1% (с 4209 млрд до 4257 млрд рублей). При этом просроченная задолженность субъектов МСП перед банками снизилась на 16,2% (с 622,7 млрд до 521,8 млрд рублей).

Поскольку понятие «задолженность», которое в Центробанке использовали для характеристики рост кредитной активности, звучит несколько настораживающе, представители сектора сочли нужным разъяснить ситуацию, «Увязывать это с ухудшением экономической ситуации не стоит, — комментирует данные ЦБ член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова.— Наоборот, высокое кредитование субьектов МСП — крайне положительный сигнал для экономики. Как раз это и было основной проблемой, наряду с вмешательством силовиков в дела бизнеса». При этом доля просроченной задолженности снижается, добавляет эксперт. То есть, риски в происходящем минимальны.

Оценивать рыночную ситуацию только по динамике задолженности МСП, наверное, не совсем правильно, говорит сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. Точнее, рост задолженности – это, скорее, положительный фактор, чем отрицательный – банки наконец-то начали работать с малым и средним бизнесом, а процентная ставка такова, что предприниматели не боятся идти за кредитами. Тем более, что, как мы видим, просроченная задолженность предпринимателей перед банками снизилась на 16,2%.

К тому же, если взять ситуацию в полном объёме, то рекордсменами по привлечению заемного финансирования являются вовсе не малый и средний бизнес. По статистике ЦБ, в общем объеме кредитов на долю крупных компаний пришлось 38,2 трлн руб., прирост составил у них 18% за год. Малые и средние предприниматели получили 6,8 трлн руб. кредитов, рост в этом секторе всего 11%, тогда как общая доля МСП на рынке кредитования за пять лет снизилась на 7%.

Поэтому пугаться надо не роста общей задолженности, а наоборот - сокращения доли кредитования для субъектов МСП, говорит Андрей Назаров. Малые и средние предприятия не меньше крупных нуждаются в заёмных ресурсах, но оттягивание основной части кредитных средств в крупные компании может повлиять на динамику доли МСП в национальной экономике, объясняет он.

Выйти на новый уровень покрытия населения

Общий ответ и первопричина всех финансовых бед – и наших граждан, и малых и средних предприятий – низкий рост экономики, уверен эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Так, по его словам, внешний (экспортный) сектор развивается неплохо, но его темпов и объёма не хватает для нужд всей совокупной экономики. А внутренний сектор пятый год медленно, но верно сжимается из-за снижения реально располагаемых доходов населения и роста его закредитованности (всё большие и большие доли зарплат уходят на обслуживание кредитов) и падения потребительского спроса. Визуально наша экономика чем-то напоминает самолёт с одним крылом, или, по крайней мере, с сильно отличающимися по размеру крыльями, замечает он. Управлять таким самолётом очень непросто.

Владельцы малых и средних предприятий берут кредиты, обычно, на расширение бизнеса — а для чего ещё нужен кредит, если он не первоначальный и не связан с расходами на запуск бизнеса?. То есть, говорит аналитик, идя в банк, они верят, что смогут выйти на новые уровни покрытия населения, на новые уровни продаж. Но дальше большинство сталкивается с жестокой реальностью режима повсеместной экономии, в котором живут наши граждане.

Продовольственно-аграрный сектор занят крупными игроками, с которыми малым и средним предприятиям конкурировать очень непросто. А те сегменты, которые находятся под ним: изготовление и продажа одежды, мебели, гаджетов и прочих товаров обихода – наталкиваются на крайне вялый спрос, который приводит к тому, что у двух третей предпринимателей арендная плата торговых помещений превышает их месячную прибыль. То есть, по сути, они работают себе в убыток, указывает эксперт.

К сожалению, констатирует Владимир Рожанковский, пока такие случаи только множатся, и здесь трудно быть оптимистом: ведь даже чтобы выиграть тендеры по госзакупкам – спасительную соломинку для многих разочаровавшихся предпринимателей – необходимо иметь солидную материальную базу и, по возможности, административный ресурс. У людей в регионах, как правило, нет ни первого, ни второго.