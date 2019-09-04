Вход/Регистрация Подписка

ЕС приостановил импорт украинских фруктов и овощей

Москва, 04.09.2019

Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и целого ряда овощей с Украины. Причиной такого решения стало вступление в силу специальной директивы, которая направлена на защиту стран ЕС от вредных карантинных организмов, передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию, размещённую на официальном сайте плодоовощной ассоциации «самостийной».

При этом отмечается, что первого сентября все страны, которые не входят в объединение, обязаны предоставить доказательства отсутствия в их плодоовощной продукции вредных организмов.

В Киеве утверждают, что направили в ЕК соответствующие документы. Однако ответ они пока не получили. Кроме того, в ассоциации Украины отмечают, что им неизвестно, сколько займет процедура получения разрешения от Евросоюза.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    5000 участников
    50 спикеров
    15 тематических секций — на открытой конференции для
    бизнеса и ИТ | ACCELERATE*

    16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России соберутся, чтобы поделиться практическим опытом в решении актуальных вопросов бизнеса — «Как трансформировать бизнес в условиях сверхскоростей и преодолеть вызовы рынка?»
    *ускорение

    Финал спартакиады промышленников «Моспром»

    21 сентября в «Лужниках» пройдет финал спартакиады промышленников «Моспром» — уникальное событие, где в разных видах спорта за звание самого спортивного завода сразятся те, кого мы привыкли видеть у станков или конвейеров: инженеры, проектировщики, авиа- и приборостроители, энергетики, нефтяники и научные работники. Спартакиада «Моспром» проходит в столице впервые.

    Коллектив «Полюса» заработал благодарность президента

    Коллектив компании ПАО «Полюс» получил благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в развитии золотодобывающей отрасли и высокие производственные показатели. «Полюс», крупнейший золотодобытчик в России и один из десяти крупнейших в мире, последовательно наращивает объем производства

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Рубль сидит на пороховой бочке
      Правда, благодаря вливаниям долларов со стороны Минфина он смог отыграть четырехдневные потери по отношению к доллару
    2. Прошел решающий месяц для «Северного потока — 2»
      Правда, есть запасной решающий месяц. Даже два
    3. Кто победит на губернаторских выборах 8 сентября
      Зарекомендовашая себя год назад методика, основанная на анализе пользовательского поведения в интернете, прогнозирует победу более половины идущих на выборы губернаторов и врио. Но есть и такие, кому, вероятно, придется несладко
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама