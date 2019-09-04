ЕС приостановил импорт украинских фруктов и овощей

Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и целого ряда овощей с Украины. Причиной такого решения стало вступление в силу специальной директивы, которая направлена на защиту стран ЕС от вредных карантинных организмов, передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию, размещённую на официальном сайте плодоовощной ассоциации «самостийной».

При этом отмечается, что первого сентября все страны, которые не входят в объединение, обязаны предоставить доказательства отсутствия в их плодоовощной продукции вредных организмов.

В Киеве утверждают, что направили в ЕК соответствующие документы. Однако ответ они пока не получили. Кроме того, в ассоциации Украины отмечают, что им неизвестно, сколько займет процедура получения разрешения от Евросоюза.