Финляндия призвала ЕС улучшить отношения с Россией

Пекка Хаависто - министр иностранных дел Финляндии - заявил, что ЕС должен приложить больше усилий к улучшению отношений с Россией. По его словам, это необходимо сделать для обеспечения безопасности Европы на фоне международных конфликтов, напряженных трансатлантических отношений и Brexit.

«Очень сложно представить решение [глобальных кризисов] без России - или решение, в котором Россия не является каким-то активным партнером», - заявил Пекка Хаависто в интервью Financial Times.

По словам Хаависто, со сменой власти на Украине появилась возможность развития российско-европейских отношений, которые резко ухудшились после присоединения Крыма к России в 2014 году.

Издание отмечает, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил спохожим заявлением.