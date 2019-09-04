Курс доллара: в Сбербанке оценили перспективы рубля

Накануне российский рубль продолжил падать к основным резервным мировым валютам на фоне очередной волны падения мировых цен на нефть. По данным на 19:00 мск к закрытию основной сессии на торгах Московской биржи курс доллара составил 67,09 руб., что на 30 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов и является максимум с 19 августа. Евро торговался по 73,57 руб., подорожав за сутки на 31,25 коп.

По мнению большинства экспертов, нацвалюта вчера просела прежде всего на фоне снижения нефтяных котировок. Напомним, накануне стоимость ноябрьских фьючерсов на сырьё марки Brent опускалась до 57,71 долл. за баррель (минус 1,6%), стоимость октябрьских контрактов на нефть марки WTI снижалась до 53,62 долл. (минус 12,7%).

Кроме того, против рубля сыграла продолжающаяся торговая война между Вашингтоном и Пекином, что негативно влияет не только на мировую торговлю в целом, но и потенциально угрожает темпам мирового экономического роста. На этом фоне активно растёт золото, сохраняется высокий спрос на US Treasuries, как «защитные активы».

По мнению, Александра Карпова из банка «Зенит», всё это в совокупности создаёт негативный внешний фон для рубля и не позволит ему развернутся в парах с долларом и с евро, как минимум до конца этой недели.

Аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко считают, что помимо этого, давление на рисковые активы, к которым относится и рубль усиливаются из-за перспективы несогласованного выхода Великобритании из Евросоюза. Всё это, по их мнению, не только в ближайшей перспективе, но и до конца года не позволит рублю укрепляться.

«На наш взгляд, рубль остаётся недооцененным. Мы видим потенциал для его укрепления в текущем месяце, но при этом полагаем, что давление, связанное с торговым конфликтом между США и КНР, а также замедление глобального роста будут мешать укреплению российской валюты до конца 2019 года», – резюмировали аналитики Sberbank CIB

Богдан Зварич из Промсвязьбанка уверен, что закрепление курса доллара выше отметки 67 руб. в краткосрочной перспективе может стать техническим фактором, который будет способствовать дальнейшим покупкам американской валюты. При этом, если долларовым «быкам» не удастся закрепиться выше, по рынку может пройти волна фиксации прибыли по длинным позициям, что приведет к его коррекционному снижению.

Между тем, эксперты Нордеа банка отмечают, что сложная внешняя ситуация при отсутствии внутренних факторов поддержки у рубля, создают для нацвалюты очень негативную обстановку. Поэтому, они прогнозируют, что доллар завершит эту неделю выше отметки 67 руб. А вот в паре с евро, как подчеркивают аналитики, у российской валюты остаётся несколько больше шансов на сохранение относительно комфортных позиций.