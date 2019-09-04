Курс доллара обвалился после заявления ФРС

Индекс доллара снижается на 0,39% - до 98,61 пункта к 15:17 мск среды после заявления представителя ФРС Джеймса Булларда, который отметил, что текущий уровень ставок «слишком высок», поэтому лучше сразу его «адекватно скорректировать», нежели просто передвигаться мелкими шагами. По его мнению, снижение ставок на 0.50% соответствовало бы рыночным ожиданиям.

Его риторику поддержал также глава Федрезерва Бостона Эрик Розенгрен, который считает, что если риски для американской экономики материализуются, то американский регулятор должен агрессивно снизить ставки.

По его словам, экономические условия, которые сложились сейчас в США остаются «относительно устойчивыми», однако инверсия кривой доходности отражает экономические проблемы за рубежом.

В качестве основных рисков для американской экономики представитель ФРС назвал разрушение привычных схем мировой торговли и слабость глобальной экономики. Его прогноз: при прочих равных экономика США продолжит расти примерно на 2% в год.

В свою очередь российский рубль также растёт на фоне падения доллара на форекс и роста мировых цен на нефть в ожидании снижения ставки ЦБ РФ в пятницу. По данным на 15:33 мск курс доллара на торгах Московской бирже составлял 66,39 руб., что сразу на 70 коп. ниже по сравнению с уровнем закрытия вторника. Евро торгуется по 73,45 руб., потеряв 12 коп.