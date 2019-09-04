Минприроды поддержало идею допуска к шельфам Арктики частных компаний

Как рассказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на полях Восточного экономического форума, проходящего в эти дни во Владивостоке, ведомство готово поддержать новый закон о доступе частных компаний к шельфу Арктики.

Кобылкин рассказал, что «хорошо относится к идее более детального изучения своей территории»

«Нормальная практика, когда „белые пятна“ перекрываются дополнительной изученностью», - цитирует РИА «Новости» слова министра.

Он при этом не может спрогнозировать, сколько частных компаний захотят «прийти» в Арктику для разработки шельфа, поскольку это очень дорогостоящие работы.

Напомним, о разработке нового законопроекта по допуску частных компаний к освоению арктических шельфов стало известно в конце августа. В настоящее время доступ к данным работам имеют только «Роснефть» и «Газпром».