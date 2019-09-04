Названы города России с самым грязным воздухом

Города с самым загрязненным воздухом расположены в Сибири, говорится в проекте государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды России в 2018 году» российского Минприроды. С документом можно ознакомиться на сайте ведомства.

Городами, где практически нечем дышать, названы Барнаул, Братск, Иркутск, Норильск. В этих городах отмечен большой процент присутствия в воздухе выбросов от промышленных производств.

В докладе ведомства говорится, что по статистике за 2018 год более 5,1 млн человек проживали в России в городах с «наибольшим уровнем загрязнения» или индексом загрязнения атмосферы 14. Всего в списке таких городов 22, среди которых Новокузнецк, Искитим, Абакан. Последние два попали в список городов с повышенным загрязнением воздуха впервые. Вернулся в список город Ангарск, который отсутствовал в нем 14 лет. Также в докладе были названы такие крупные российские города, как Улан-Удэ, Чита, Зима, Красноярск, в которых также превышены вредные примеси в воздухе.

Как отмечается в докладе, во всех названных городах воздух загрязнен бензапиреном, который образуется при сгорании углеводородного топлива. В некоторых городах специалисты зафиксировали оксид азота, формальдегид, оксид углерода, сероуглерод, хлорид водорода, диоксид серы.