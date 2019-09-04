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Названы самые популярные специальности у абитуриентов российских вузов

Москва, 04.09.2019
  • Названы самые популярные специальности у абитуриентов российских вузов

Вова Жабриков/URA.RU/TASS

По данным Минобрнауки, всего на 30 августа в российские вузы поступило почти 715 тысяч человек, из них почти 465 тысяч — на бюджет, чуть более 239 тысяч человек — на платной основе, сообщает портал Будущее России. Национальные проекты.

В ведомстве отметили, что больше всего заявлений абитуриенты подавали на медицинские и экономические специальности, а также на специальности, связанные со СМИ и международными отношениями. Конкурс на эти направления составил более 14 человек на 1 место.

Средний результат ЕГЭ среди абитуриентов, поступивших на бюджетные места очных отделений, составил 71,05 балла. Этот показатель на 1,41 балла выше, чем в 2018 году.

Такие показатели помимо абитуриентов столичных вузов характерны и для поступающих в Томской, Новосибирской, Ярославской, Нижегородской областях, а также в Татарстане и Башкирии.

В Минобрнауки пояснили, что это предварительные данные, окончательный результат будет известен ближе к октябрю. 

Ранее ректор РАНХиГС Владимир Мау рассказал, что самые высокие средние баллы ЕГЭ показали зачисленные на специальности, связанные с национальной безопасностью, публичной политикой, журналистикой и рекламой.

В свою очередь ректор МГИМО Анатолий Торкунов сообщил в понедельник, что средний результат по итогам сдачи Единого государственного экзамена среди абитуриентов, ставших в 2019 году студентами МГИМО, превысил 96 баллов, почти половина поступивших закончили школу с медалями.

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