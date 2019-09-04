Цены на нефть продолжают падение на фоне новостей из России

Цены на нефть продолжают снижаться на новостях о незначительном снижении добычи нефти на территории России, пишет Moneytimes. Ресурс сообщает, что падение ожидалось более значительным.

Так цены на нефть эталонных марок на 8:46 по московскому времени показали снижение в процессе утренних торгов.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent потеряла 2,80%, составив $58,63. Нефть марки WTI выросла на 0,52%, составив 54,22 доллара за баррель.

Согласно договоренности с ОПЕК+, Россия должна сокращать ежедневно добычу нефти на 228 тысяч баррелей. Итоговый показатель должен составить 11,17 млн баррелей в сутки. На данном уровне Москва должна сохранять добычу в течение всего срока соглашения.