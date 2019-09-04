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Немцы и французы взялись за китайские облигации

Москва, 04.09.2019
Китай выдал двум иностранным банкам Deutsche Bank и BNP Paribas лицензии “типа А”, которые позволят им выступать в качестве ведущего андеррайтера по корпоративным облигациям нефинансовых компаний
#Финансы
#Китай
#Международный бизнес
#Экономика
  • Немцы и французы взялись за китайские облигации

EXPERT

Китай выдал двум иностранным банкам Deutsche Bank и BNP Paribas лицензии “типа А”, которые позволят им выступать в качестве ведущего андеррайтера по корпоративным облигациям нефинансовых компаний. Всего в конце августа за получением лицензии типа «А» обратилось шесть иностранных банков. Рынки сдержанно отреагировали на эти новости: «Никакой особо бурной реакции на рынке с акциями этих банков не произошло. По итогам дня акции росли в пределах 1% — обычная динамика», — комментирует Михаил Ганелин, старший аналитик по банковскому сектору «АТОН». Но следует учитывать, что котировки акций европейских банков находятся под давлением. «За последний год BNP Paribas SA и Deutsche Bank AG подешевели на 20% и 33% соответственно. Данная новость вызовет краткосрочный всплеск интереса, но не обеспечит фундаментальных предпосылок к росту», — считает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Премьер».

Китай давно взял тренд на  постепенное повышение открытости китайских финансовых рынков — в его рамках и происходит допуск иностранных финансовых иностранных организаций на китайский рынок корпоративных бондов. Наибольшие послабления были сделаны в 2010 и 2015 годах. Сначала Китай разрешил иностранным банкам и финансовым организациям совершать операции на межбанковском рынке, а затем стали иностранцам стали доступны операции РЕПО. В результате  объем эмиссии облигации увеличился с 5,9 триллионов юаней (821,9 млрд долларов США) в 2006 году до 43,8 триллионов юаней (6,1 трлн долларов США) в 2018 году. При этом китайский рынок облигаций характеризуется низкой ликвидностью – сделки совершаются редко, инвесторы предпочитают удерживать бумаги. В 2018 году на рынок Китая выходили уже 1186 иностранных учреждений. По итогам 2018 года объем облигаций, находящихся у иностранных организаций, одобренных Народным банком Китая, достиг 1,64 триллионов юаней (228,5 млрд долларов США) — эта сумма составила лишь 2,3% от общего объема китайских бондов.

Сами банки получат возможность усилить свои позиции, но вряд ли смогут серьезно изменить рынок: «Само по себе присутствие BNP Paribas  и Deutsche Bank на местном облигационном рынке не станет высоко маржинальным бизнесом. С другой стороны, это увеличит их шансы на допуск к реализации других проектов на местном рынке», — считает Александр Бахтин. «Речь может идти о десятках миллионов долларов в год<доходов от андеррайтинга>, но не о сотнях. Да, это положительное событие для банков, но при этом выход на китайский рынок не приведет к какому-то кардинальному росту их доходов. Кроме того, недостаточно лишь получить лицензию на андеррайтинг китайских облигаций, надо еще и долю рынка в этом сегменте отвоевать у китайских банков, что будет непросто. Поэтому мы и наблюдаем сдержанную реакцию рынков», — пояснил Михаил Ганелин.

Чистая прибыль крупнейшего немецкого банка — Deutsche Bank — по итогам 2018 года составила 341 миллион евро против убытка в 735 миллионов евро в 2017 году. Чистая прибыль BNP Paribas, крупнейшего банка Франции, в 2018 году составила 7,5 миллиарда евро.

 

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