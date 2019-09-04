Обнародованы неожиданные данные по зарплатам россиян

Согласно исследованию сервиса «Зарплата.ру», средняя з/п, которая в начале этой осени предлагается российскими работодателями, по сравнению с прошедшим летом выросла сразу на 16%. Если ещё в июле 2019 года она составляла 37 558 руб., то в начале сентября подскочила уже до 44 945 руб.

При этом специалисты сервиса отмечают, что в осенний сезон в нашей стране в России традиционно растет количество открытых вакансий. Не стал исключением и сентябрь-2019. В первый осенний месяц этого года их число по сравнению с июнем-2019 увеличилось сразу на 10%. Аналогичный показатель фиксировался и ровно год тому назад.

Кроме того, отмечается, что самой высокооплачиваемой сферой лета стал транспорт и автобизнес. Здесь работодатели в среднем обещали соискателям з/п в размере 58 119 руб. Также прошедшим летом приличные з/п предлагались в строительстве и недвижимости (57 536 руб.), а также в топливно-энергетическом комплексе, энергетике и добычи сырья (55 875 руб.).

Меньше всего можно было заработать в туризме и гостиничном бизнесе, где средняя зарплата, которая предлагалась работодателями, составляла 24 718 руб.

Ранее сообщалось, что эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob рассказали, как устроится в России на высокооплачиваемую работу с зарплатой 250 тыс. руб. в месяц.