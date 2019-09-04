Огромный аппетит к IPO Aramco

Новым председателем совета директоров госкомпании Saudi Aramco вместо министра энергетики Халида аль-Фалиха был назначен глава суверенного фонда Саудовской Аравии Ясир ар-Румайан. Как сообщает «Вести.Экономика», данное решение было принято, «чтобы избежать конфликта интересов» перед подготовкой к IPO компании.

Смена руководства в Saudi Aramco также усиливает позиции наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана – по многим оценкам, Ясир ар-Румайан является основным экономическим советником наследника трона Эр-Рияда. Последние шаги руководства Саудовской Аравии также ведут к снижению влияния действующего министра энергетики Саудовской Аравии.

При этом несколькими днями ранее власти страны объявили о решении создать новое министерство промышленности и минеральных ресурсов, лишив таким образом министерство энергетики страны части полномочий в сырьевом секторе Саудовской Аравии.

Те же и Россия

Позиция министра энергетики Саудовской Аравии и председателя Saudi Aramco Халида Аль Фалиха активно поддерживалась наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, поскольку он являлся медиаличностью, отлично разбирается в дипломатии и деловых отношениях, а также является представителем Королевства, отмечает, в свою очередь, эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. Но из-за личных разногласий было принято решение, что официально Аль-Фалих заменяется Ясиром Аль Румаяном, главой суверенного фонда благосостояния.

По сути представители Саудовской Аравии четко отделили министерство энергетики (Халид Аль Фалих) от нефтяной компании Saudi Aramco. Официальный взгляд Саудовской Аравии направлен на то, что Аль Румайян является жизненно важной частью подготовки к IPO. Конечно, нет никаких упоминаний о каких-либо разногласиях или мощных играх, происходящих на самом высоком уровне руководства Саудовской Аравии, что, по их мнению, назначение Аль Румаяна на пост председателя является шагом вперед для поддержки общего процесса IPO.

Не секрет, продолжает аналитик, что наследный принц Саудовской Аравии считает IPO Saudi Aramco краеугольным камнем своего правления. В последние несколько лет он изо всех сил пытается получить единую поддержку IPO. Консервативные силы в саудовском королевском окружении, и особенно в королевском дворе (главном консультативном органе короля), министерстве энергетики и Aramco, явно выступают против любого поспешного процесса IPO. Правительство Саудовской Аравии и руководство Aramco решили переориентировать свои акции на листинг на азиатские рынки, такие как Токийская фондовая биржа, с Гонконгом на второе место.

Связано это с тем, что западные инвесторы, правительственные чиновники и фондовые биржи, похоже, до сих пор не понимают, что во всем мире существует огромный аппетит к IPO Aramco, при том, что в настоящее время Азия находится в центре внимания. Советники Королевства дали понять окружению Aramco, что листинг на NYSE и LSE в настоящее время будет очень рискованным. С момента избрания Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, который продемонстрировал пагубное внимание к брекситу без сделок 31 октября 2019 года, позиция LSE стала шаткой, считает эксперт.

В действительности долгосрочная стратегия экспорта и добычи нефти в Саудовской Аравии вряд ли кардинально изменятся, полагает Гайдар Гасанов, поскольку геополитические факторы загнали страны ОПЕК в угол. И в данный момент на фоне снижения цен на нефть страны ОПЕК должны будут привлечь Россию, чтобы пересмотреть квоты по сокращению добычи нефти, чтобы стабилизировать глобальный нефтяной рынок. На данный момент это задача номер один для Королевства.

Первичное для непубличной

По словам аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова. потенциальные банки-андеррайтеры приложат максимум усилий, чтобы IPO состоялось, потому что их комиссия может составить от 500 млн до 2 млрд долларов, и это гораздо выгоднее, чем предлагать Saudi Aramco осуществить очередной выпуск облигаций.

В то же время, с точки зрения инвестора есть большие риски в инвестировании в акции Saudi Aramco, так как это достаточно закрытая компания, не готовая раскрывать данные о своих запасах, которые являются ключевыми для любой нефтегазовой компании. Сауддиты считают, что данные о запасах нефти являются стратегической информацией, которую нельзя разглашать, но для фондового рынка такой подход неприемлем: невозможно рассчитать дисконтированный денежный поток и примерную дату окончания добычи, а без этого сложно понять, сколько стоит компания.

Оценки разнятся от 1 трлн до 2-2.5 трлн долларов, что больше, чем стоит любая другая публичная компания на данный момент. Причем, по мнению аналитика, даже нижняя граница оценки капитализации завышена. Такой разбег оценок происходит именно из-за непубличности Saudi Aramco. Кстати, обращает внимание Алексей Антонов, не нужно думать, что у них все в порядке с финансами просто потому, что это крупнейший нефтедобытчик, скорее, наоборот — в таких больших компаниях финансы часто учитываются небрежно, родственники на руководящих позициях защищают друг и прикрывают друг друга.

При этом внезапные межклановые конфликты способны мгновенно уничтожать акционерную стоимость. Если размещение пройдет на Саудовской фондовой бирже Tadawul, то защищать свои инвестиции среднестатистическому инвестору с Запада там будет сложнее из-за наличия культурного барьера. Отношения Саудовской Аравии с США тоже являются фактором риска для потенциальных инвесторов, добавляет Антонов.