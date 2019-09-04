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Орешкин озвучил условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Москва, 04.09.2019

Максим Орешкин – глава Минэкономразвития РФ – назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю. Самым главным из них является высокий уровень зарплаты и производительности труда, заявил чиновник в ходе Восточном экономическом форуме во Владивостоке в интервью радиостанции Business FM.

По его мнению, только при условии высоких доходов и высокой производительности идея перехода на четырёхдневную рабочую неделю могут поддержать, как работодатели, так и работники. При этом Орешкин напомнил, что у многих сокращение рабочей недели сейчас ассоциируется со снижением зарплаты и падением производительности. Именно, по этой причине крайне важно сделать так, чтобы зарплата в России зависела не от количества дней, проведённых в офисе или на предприятии, а от качества выполнения работы.

Напомним, первым об идее возможно перехода россиян на четырёхдневную рабочую неделю заявил этим летом премьер-министр Дмитрий Медведев. Позже эту тему подхватили профсоюзы. В частности, Федерация независимых профсоюзов РФ (ФНПР) направила в Министерство труда и социальной защиты предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Согласно заявлению, которое было опубликовано на официальном сайте ФНПР, некоторые российские предприятия в настоящее время вынуждены переходить на новый график по причине финансовых проблем, что ведёт к серьезным сокращениям заработной платы их работников.

В связи с этим профсоюзы, поддерживая инициативу переходя на четырёхдневную рабочую неделю в качестве средства оптимизации времени труда и отдыха, считают необходимым при этом в обязательном порядки сохранить прежний размер заработной платы.

В свою очередь глава комитета по социальной политике верхней палаты российского Валерий Рязанский заявил, что состояние, в котором сейчас находится экономики РФ не позволит в ближайшей перспективе перейти на четырехдневную рабочую неделю. Поэтому эта новация, конечно, очень красивая, но пока всего лишь неисполнимая мечта. Однако уже через некоторое время некоторые его коллеги заявили, что готовы уже в сентябре начать разрабатывать соответствующий законопроект, но только если будет сохранен существующий уровень зарплаты.

Впоследствии глава Кабмина Медведев пояснил, его слова о переходе на четырёхдневную рабочую неделю понимать буквально не нужно, дав понять, что ждать сокращения рабочей недели «сию секунду» не стоит.

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