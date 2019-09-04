Новое правительство Украины предлагает ввести дополнительный налог на IТ-индустрию

Премьер-министр Алексей Гончарук предложил ввести 5% налог на IТ-индустрию и на вырученные деньги создать «Фонд развития человеческого капитала». По словам премьера Фонд будет вылечивать стипендии талантливым студентам, давать гранты для ученых и создаст образовательную инфраструктуру. В 2020 году планируется собирать налог размером в 1%, доведя его до 5% к 2024 году.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский его партия «Слуга народа» во время избирательных кампаний обещали упростить ведение бизнеса на Украине.