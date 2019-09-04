Прогноз погоды: синоптики предупредили россиян о ледяном дожде

Согласно прогнозу синоптиков, зима 2019/2020 будет тёплой и слякотной. При этом ожидаются частые оттепели и ледяные дожди.

Прогноз погоды на зиму-2019/2020 от центра «Фобос»

В частности, специалисты центра погоды «Фобос» прогнозируют на большей части Русской равнины аномально тёплый январь. Также значительно выше климатической нормы будет и февраль. В эти месяцы, по прогнозу метеорологов, ожидается очень высокая влажность, частые перепады температурного фона от минусовых до плюсовых показателей и обратно. Это приведёт к тому, что многие регионы страны накроют густые туманы, станут выпадать осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя, из-за чего на дорогах будет слякотно и скользко.

При этом настоящая климатическая зима с морозами и снегопадами может прийти в Россию ближе к Новому году. Но, как предполагают синоптики центра погоды «Фобос», долго такая погода сохраняться не будет и привычная русская зима в сезоне 2019-2020 всё-таки не наступит. Погода в Центральной России скорее будет характерна для зимы, к которой привыкли в Западной Европе – сырость, слякоть, неприятные промозглые ветра. Хотя, метеорологи всё-таки не исключают, что периодами волны холода будут напоминать жителям нашей страны о зиме. Но в целом холодной назвать её будет нельзя. Также согласно долгосрочному прогнозу «Фобос», климатическая зима в этом году наступит минимум на две-три недели позже обычного.

Погода зимой-2019/2020. Прогноз Гидрометцентра

В Гидрометцентре также прогнозируют, что холодных дней предстоящей зимой в России действительно станет меньше, отметив, что значительно сократится промежуток времени между периодом, когда температура станет переходить к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда она будет идти к устойчивым положительным значениям.

Это, по прогнозу Гидрометцентра, будет касаться прежде всего северных широт и средней полосы России. При этом, синоптики считают, что, например, в Москве морозы в минус 15 градусов будут этой зимой большой редкость и станут отклонением от нормы.

Гисметео. Прогноз погоды на зиму-2019/2020 в Москве

А вот, по прогнозу Гисметео, первые морозы ударят в российской столице уже в середине ноября. Тогда же возможно выпадет и первый снег. Стабильно холодно в Москве может стать после 20 ноября – с каждым днём столбики термометров будут медленно, но верно опускаться ниже нуля и к началу декабря остановятся на отметке минус 5-7. В ночные часы ударят более серьёзные морозы – минус 12-15. В целом же погода в первом зимнем месяце календарной зимы, по прогнозу Гисметео, и здесь они солидарны со своими коллегами удивит мягким нравом – в первой и второй декадах месяца днём столбики термометров не будет опускаться ниже минус 4-6. В ночные часы также будет на удивление тепло – всего 6-8 мороза. Ближе к концу месяца может подморозить до минус 12-14 днём и до минус 16-18 ночью.

Относительно тёплыми, но очень снежным в регионе ожидаются январь и февраль. При этом в отдельные дни зима всё-таки будет напоминать о себе морозной погодой, которая станет сменяться оттепелью и наоборот. Всё это приведёт к таким неприятным явлениям, как гололёд и ледяные дожди.

Погода зимой в Крыму. Прогноз Гисметео

Естественно, многих уже сейчас очень интересует, какой зима будет в Крыму куда, в том числе и на новогодние праздники, собираются отправиться тысячи туристов.

По прогнозу Гисметео, зима-2019/2020 на полуострове будет тёплой, без обильных осадков и резких температурных колебаний. Первый снег в этом зимнем сезоне выпадет в Крыму не раньше декабря. При этом в первый зимний месяц на большей части полуострова столбики термометров поднимутся до отметок, которые будут выше климатической нормы. Поэтому даже дожди, которые обычно заливают крымское побережье в начале зимы, на этот раз не будут столь продолжительными и точно не помешают тем, кто решит провести свой отпуск на полуострове.

В горных районах Крыма, по прогнозу синоптиков, во второй половине декабря – начале января ожидаются непродолжительные снегопады. Но погода будет мягкой и комфортной, чем удивит, как местных жителей, так и отдыхающих, прежде всего это касается любителей лыжных прогулок. Ведь именно горные курорты Крыма привлекают зимой туристов из разных уголков планеты.

А вот в новогоднюю ночь в Крыму, по прогнозу Гисметео, может подморозить до минус 10, что значительно выше нормы. Однако, как предупреждают сами метеорологи, давать долгосрочный прогноз погоды в Крыму – дело неблагодарное. Но что точно можно сказать уже сейчас, даже морозная погода не помешает туристам в полной мере оценить зимнюю красоту Алушты и Ялты, Севастополя и Судака, а также других городов Крыма, которые расположены на побережье Чёрного моря.