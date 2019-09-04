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Российская армия получит на вооружение «самолеты-амфибии»

Москва, 04.09.2019
  • Российская армия получит на вооружение «самолеты-амфибии»

Минобороны РФ

На вооружение российской армии будет принят саамы большой в мире самолет-амфибия А-42 «Альбатрос», сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны и авиационной отрасли. Отмечается, что машина будет модернизирована.

Решение о возобновлении производства «летающих лодок», как называют в профессиональных кругах «альбатросов», уже принято.

К данному моменту в Минобороны проходит заключительный этап разработки тактико-технические требования к проекту. Точные сроки запуска проекта пока не называются. О готовности купить сразу после выпуска три «Амфибии» заявил ВМФ РФ.

В военном ведомстве уточняют, что у обновленного А-42 предполагается наличие новой радиолокационной системы поиска, которая включает обзорно-прицельную РЛС. Также на «Амфибию» предполагается установить аппаратуру измерения параметров морской волны и новый бортовой комплекс связи.

Напомним, заказ на разработку самолета-амфибии А-42 для проведения спасательных операций был получен Таганрогским авиационным НИИ  им. Г. М. Бериева в 1990 году. Причиной этому послужила трагедия с советской атомной подлодкой «Комсомолец», которая затонула в Норвежском море в 1989 году.

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