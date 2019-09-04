Российские медики используют опыт рыб при лечении рака

Специалисты российского Минздрава совместно с океанологами и учёными Российской академии наук (РАН) изучают новые подходы в лечении злокачественной опухоли, используя свойства глубоководной рыбы. По словам главы медицинского ведомства РФ Вероники Скворцовой, глубоководные рыбы не болеют раком, так у некоторых океанических животных просто на уровне генетики не заложена возможность им заболеть, передаёт «Интерфакс».

Как пояснила министр, в океане существую новые виды антибиотиков, являющихся, по сути, препаратами, которые могут стать альтернативой традиционным антибиотикам.

«Возможности в этом направлении у нас колоссальные – Тихий океан настоящей кладезь биоактивных веществ, которые дают различные живые существа, в том числе глубоководные рыбы», – резюмировала Скворцова.