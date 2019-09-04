«Сибур» поставит в Европу рекордное количество сжиженного газа

Холдинг «Сибур» в 2020 году намерена поставить Европе 2 млн тонн сжиженных углеводородных газов, заявил руководитель компании Дмитрий Конов на полях Восточного экономического форума. Он уточнил, что объемы называются с учетом выхода на проектную мощность крупнейшего проекта - завода «Запсибнефтехима», который уже выведен на механическую готовность.

«Можно безопасно сказать - "2 млн тонн плюс" на европейский рынок в 2020 году поставим», - цитирует ТАСС руководителя. Он также сообщил журналистам, что к настоящему моменту нельзя сказать, какой точно объем будет вырабатываться после выхода завода на полную проектную мощность.

Уточняется, что на заводе «Запсибнефтехим» в настоящий момент проводятся пуско-наладочные работы. Все строительные мероприятия завершены в полной мере. На заводе также планируется перерабатывать СУГ, который производится холдингом в Тобольске.