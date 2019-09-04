Стала известна сумма гонорара Нурмагомедова за бой с Порье

Названа сумма гонорара, который получит российский боец Хабиб Нурмагомедов за бой против американца Джастина Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 242. По словам отца и тренера российского спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова, его сын получит 6 млн долл., передаёт ТАСС.

При этом отмечается, что Хабиб получит почти в 3 раза больше, чем за бой с Конором Макгрегором. Тогда Нурмагомедов заработал 2 млн долл. Кроме того, он получил проценты от спонсорских прав на трансляцию и рекламных доходов.

Как подчеркнул Нурмагомедов-старший, 2 млн долл. слишком маленькая сумма, потому что, по его мнению, Хабид сейчас лучший боец мира.

«Мы уже побили всех сильнейших бойцов и готовы драться дальше. К тому же мы очень популярны, мы это знаем. Когда выйдем в зал, увидите, как встретят Порье, и как – Хабиба», – резюмировал Нурмагомедов-старший.