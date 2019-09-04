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Турция снизила закупку российского газа и увеличила в 4 раза импорт СПГ из США

Москва, 04.09.2019

Турция снизила закупку природного газа из России на 36% в первой половине 2019 года, в то время как поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США подскочили более чем в четыре раза. Турция стала вторым по величине импортером американского СПГ в Европе и Центральной Азии, сообщает Anadolu.

Общий объем импорта газа в Турцию сократился на 10% в первой половине 2019 года по сравнению с предыдущим годом, а импорт трубопроводного газа сократился на 18%. Снижение поставок произошло в результате сокращения спроса на газовых электростанциях, так как производство возобновляемой энергии достигло пика в начале 2019 года, отмечает агентство. 

Доля российского газа в общем импорте газа в Турцию упала с почти половины (48%) в первой половине 2018 года до чуть более трети в этом году (34%), хотя ожидается, что эта доля увеличится, после того, как будет запущен трубопровод "Турецкий поток".  

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