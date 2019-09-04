В Минэкономразвития допустили возможность снижения ключевой ставки ЦБ РФ

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что видит пространство для снижения ключевой ставки российским Центробанком. При этом он напомнил, что регулятор уже дважды снижал ставку и предположил, он готовится сделать ещё раз. Это по мнению, чиновника заметно по той коммуникации, которая исходит от Центробанка, а замедление потребительского кредитования как раз и откроет нужное пространство для снижения процентной ставки, передаёт РИА Новости.

Он также призвал не бояться снижения ключевой ставки, так как ущерб от такого страха будет гораздо больше, чем потенциальная минимизация рисков в будущем.

«Риски, конечно же, будут, с ними есть инструменты, чтобы справляться. И с рисками нужно будет справляться тогда, когда они в значительной степени будут реализовываться», – убеждён Орешкин.

Как он подчеркнул, реакцией на снижение ставок рано или поздно станет увеличение, как ипотечного, так и корпоративного кредитования.

«А этот значит, рост спроса на труд и более активный рост зарплат, потому что без роста спроса на труд, без формирования такой структуры спроса в экономике, которая продуцируется просто на труд, роста доходов никогда не будет», – резюмировал Глава Минэкономразвития.

Наша справка

Ключевая ставка Банка России – основной инструмент денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Ключевая ставка играет информационно-сигнальную роль и характеризует направленность денежно-кредитной политики. В зависимости от того, какие операции Центробанк проводит по ключевой ставке, денежно-кредитная политика может быть жесткой или мягкой.

К ключевой ставке приравниваются минимальная процентная ставка на аукционах РЕПО Банка России на срок одна неделя или максимальная процентная ставка на депозитных аукционах ЦБ РФ на срок одна неделя.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров регулятора восемь раз в год. Напомним, в июне 2019 года Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., в июле – ещё на 0,25 п.п, до 7,25% годовых. Следующее заседание ЦБ РФ состоится уже 6 сентября.