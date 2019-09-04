В Минздраве сообщили, что россияне стали жить дольше

Как рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова, россияне стали жить дольше, - продолжительность жизни женщин увеличилась до 78,5 лет за последние семь месяцев, у мужчин – до 68,5 лет.

Об этом глава ведомства рассказала на Восточном экономическом форуме глава, который проходит в эти дни во Владивостоке.

Весной прошлого года Скворцова рассказала, что продолжительность жизни российских граждан достигла рекордных показателе. Мужчины весной 2018 года стали жить на 0,3 года дольше, а у женщины — на 0,2 года.

Министр рассказала, что темпы роста продолжительности жизни в России превысили все мировые показатели. Она добавила, что роста продолжительности жизни можно достигнуть, занимаясь профилактикой заболеваний.