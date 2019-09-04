В Общественной палате рассказали, кто спровоцировал протесты оппозиции в Москве

Елена Сутормина – глава комиссии Общественной палаты (ОП) России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей в ходе заседания рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ – заявила, что внешние силы, которые действовали через СМИ, спровоцировали незаконные акции в нашей стране.

По её мнению, несогласованные акции оппозиции, прошедшие, в частности, в Москве, были во многом спровоцированы политическим истеблишментом США и Германии, передаёт РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что внешние силы для разжигания и провоцирования беспорядков в российской столице действовали через подконтрольные им СМИ, а также различные некоммерческие организации, которые финансируются из бюджетов своих стран.

При этом Сутормина напомнила, что некоторые европейские чиновники открыто призывали россиян к участию в таких акциях, а, например, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичис, в интервью телекомпании Deutsche Welle называл действия представителей правоохранительных органов, которые охраняли порядок в Москве «неоправданным насилием».

«Это политическое заявление было направлено на поддержку организаторов незаконных акций», - убеждена представитель ОП.

Напомним, с середины июля в российской столице прошло сразу несколько неразрешённых с властями акций, которые были организованы несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. В ходе этих акций вспыхивали беспорядки и столкновения с полицией. В итоге правоохранители задержали на них почти 2 тыс. человек. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, по которым уже вынесены первые приговоры.