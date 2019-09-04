В США рассказали о новом плане по остановке строительства «Северного потока-2»

Сенатор США Тэд Круз объявил в ходе выступления в институте Гудзона, что Вашингтон еще имеет возможности прекратить строительство газопровода «Северный поток-2».

Круз заявил, что голосование, проходившее в Сенате в июле в комитете по иностранным делам, дает возможность ввести санкции в отношении судов-трубоукладчиков, принимающих участие в строительстве трубопровода «Северный поток-2». Проект, напомним, уже готов на три четверти, по заявлению «Газпрома».

Сенатор напомнил, что сегодня в мире только пять компаний могут проводить работы по прокладке трубопроводов по морскому дну, а значит введение санкций против них станет очень эффективной мерой и затормозит строительство. Круз добавил, что данные меры необходимы, чтобы «остановить милитаризм Путина».

Напомним, трубопровод «Северный поток 2» протяженностью 1,2 тыс. км и общей мощностью 55 млрд куб. м., является российским проектом, оператором которого является компания Nord Stream 2 AG. Трубопровод пройдет по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль.