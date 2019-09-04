Видеть самому и быть замеченным

Только в Москве 75% субъектов среднего и малого бизнеса закрылись в 2018 году по причине убыточности, утверждает уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева, ссылаясь на Глобальный мониторинг предпринимательства (GEM). «Сказываются высокие налоги, высокая цена денег и падение спроса», — резюмирует она. Среди других причин закрытия предприятий, по данным исследования «СКБ Контур», –– ожесточенная конкуренция на рынке. Так как же вести борьбу за потребителя, если продукт достойный, а производство отлажено? Здесь на первый план выходят маркетинговые инструменты. Но как не обанкротиться на рекламе и успешно достучаться до клиента? Расставим приоритеты.

«В следующие пять лет мы увидим столько же перемен, сколько случилось за последние 30 лет, благодаря растущему слиянию новых технологий и технологий следующего поколения», — сообщает эксперт в области инноваций Шиви Джервис. По ее словам, это произойдет на фоне развития искусственного интеллекта, дополненной реальности, цифровой безопасности и анализа данных.

Компании, которые применяют продвинутую аналитику данных, согласно исследованиям Gartner, вырастут на 20% быстрее по сравнению с другими игроками на рынке. Тренд Big Data подталкивает предпринимателей к поиску эффективных средств обработки больших объемов информации, а стремительное развитие технологий появлению новых доступных аналитических платформ разной направленности.

Большинство игроков на рынке используют веб-аналитику как отправной пункт для анализа рекламных кампаний. Это и понятно: она позволяет получить информацию по посещаемости сайта, просмотру страниц и обращениям через формы обратной связи. Также есть данные о стоимости и количестве переходов на сайт, об удачных ключевых словах и тепловой карте. Все это демонстрирует каким образом потенциальные клиенты попадают на площадку и как они с ней взаимодействуют.

В теории эффективность любой рекламной интернет-коммуникации с потребителем определяется двумя составляющими: количеством полученных потенциальных клиентов и ростом прибыли компании. На практике корректная оценка и принятие обоснованного решения невозможны без учета данных с сайта и статистики продаж. Однако здесь возникает проблема точного сведения информации, полученной из разных источников. Именно такую возможность дает сквозная аналитика — она позволяет позволяет создать единую среду, которая наглядно показывает эффективные объявления, оптимальные каналы привлечения клиентов и какое количество сделок они приносят, а главное — на какую сумму.

Предположим, что компания использует три канала коммуникации — баннерную рекламу, контекстную рекламу и рекламу в социальных сетях. Из них 95% клиентов приходят только с одного рекламного канала, например, с контекстной рекламы. Таким образом получается, что весь остальной рекламный бюджет расходуется впустую. Система сквозной аналитики позволяет понять, какой источник коммуникации работает лучше в связке «рекламный канал — продажа».

Для малого и среднего бизнеса сквозная аналитика полезна как средство автоматизации и более эффективного распределения средств в связи с ограниченными рекламными бюджетами, человеческими и временными ресурсами.

Крупные компании заботит высокая стоимость привлечения клиентов, которая в перерасчете на одного зачастую составляет десятки тысяч рублей. Поэтому для них важно понимать какой канал коммуникации наиболее эффективен, какова стоимость обращения и какой путь проходит клиент по всей воронке продаж –– от первичного звонка до денег в кассе. Такую возможность им предоставляет использование сквозной аналитики.

Сквозная аналитика появилась на рынке в продолжение тренда на цифровую трансформацию больших данных. Первые решения были представлены в начале 2000-х, когда эта функция была встроена в большой «коробочный продукт», тогда еще доступный только крупным бизнес-структурам. В отдельный сервис, не требующий затрат большого количества времени и финансов на интеграцию, а также привлечения узкоспециализированных кадров, она сформировалась сравнительно недавно.

Одно из таких решений — российский сервис сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch. Он позволяет свести данные из совершенно разных систем управления рекламой и веб-статистики, например, Google Analytics, Яндекс.Директ, myTarget, сопоставляет их с данными из CRM и отображает всю информацию в совокупности: от показов рекламы и бюджетов на нее до целевых действий, сделок и окупаемости инвестиций (ROI). Чтобы начать использовать Calltouch достаточно зарегистрироваться в личном кабинете и установить на сайт код для отслеживания трафика. Далее необходимо настроить интеграции с необходимыми сервисами и CRM. Как правило, это рекламные площадки, системы учета потенциальных клиентов (лидов) и CRM, для получения данных по сделкам. В настоящее время Calltouch поддерживает интеграцию с более чем 50 сторонними сервисами в «один клик», для прочих решений у компании есть API.

За время широкого использования бизнесом сквозной аналитики у крупных игроков из сегментов –– недвижимость, авто и медицина, накопилось немалое количество кейсов. Обобщив опыт разных компаний, можно сделать вывод о том, что с момента появления сквозной аналитики в качестве тренда, она смогла зарекомендовать себя и трансформироваться в рабочий бизнес-инструмент для анализа маркетинговых инструментов и оптимизации бюджета. Важно учитывать, что сквозная аналитика не является панацеей и, несмотря на нынешнюю доступность и легкость интеграции в бизнес-процессы, к ее использованию необходимо подходить осознанно.