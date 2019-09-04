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Выставка британского образования Study UK: Discover You пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге 5 и 6 октября

Москва, 04.09.2019
Представители ведущих университетов и колледжей, лучших школ-пансионов, языковых и летних школ Великобритании расскажут о возможностях и перспективах образования за рубежом. В рамках Года музыки Великобритании и России 2019 будет представлена специальная программа.
#Культура
  • Выставка британского образования Study UK: Discover You пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге 5 и 6 октября

из архива пресс-службы

Выставка пройдет 5 октября в Москве (отель Ритц-Карлтон, ул.Тверская,3) и 6 октября в Санкт-Петербурге (отель Астория, Большая Морская, 39) при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве и официального партнера выставки – агентства ECM. Вход свободный по предварительной регистрации.

В выставке примут участие более 30-ти учебных заведений Великобритании, среди которых топовые University College of London, The University of Glasgow, City, University of London, University of Westminster и многие другие.  Искусство и дизайн, бизнес и финансы, менеджмент, IT и инновации, инжиниринг, медицина, лингвистика, английский – основные направления образовательной программы StudyUK: Discover You.

20161008_15-18_5818.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Для гостей выставки будет представлена обширная программа семинаров и лекций на самые разные темы. Так, Посольство Великобритании проведет презентацию стипендии Chevening - единственной стипендии, доступной для россиян, которая полностью покрывает затраты на обучение. На лекции Cardiff Sixth Form College можно будет узнать, как поступить в рейтинговый университет Соединенного Королевства, а представители The University of Edinburgh расскажут, как правильно его выбирать. На сессии Alumni talks будет возможность пообщаться с выпускниками британских вузов, задать ребятам вопросы и получить необходимые рекомендации и советы.

b_20190202_132115.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Все желающие смогут пройти бесплатное тестирование от Cambridge Assessment English на знание английского языка, а так же прослушать лекцию «Как выбрать международный экзамен по английскому языку». Представители центров INTO расскажут все о профессиях будущего, которые помогут найти высокооплачиваемую работу выпускникам. А спикеры The University of Warwick дадут советы по составлению мотивационного письма, на основании которого принимается решение о зачислении.

universitet-glazgo.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Ведущие aрт-вузы Великобритании -  University of the Arts London (UAL), Goldsmiths University -  поделятся лайфхаками по созданию креативного портфолио для поступления в творческий вуз.

Гостей выставки ждет выступление одного из самых популярных блогеров, учителя английского языка Андрея Федотова. Андрей сравнит подходы в обучении английскому языку в Англии и в России и развенчает миф о том, что взрослым английский уже не выучить. Будет много веселых конкурсов и призов.

Этот год объявлен Годом музыки Великобритании и России 2019, поэтому частью образовательной программы выставки станут бесплатные семинары, лекции и мастер-классы от представителей известных музыкальных учебных заведений.

Гостей выставки будут ждать приятные сюрпризы от наших партнеров - консультации по сдаче экзамена IELTS от центра BKC-IH, розыгрыш 50% покрытия стажировки от Aiesec, сертификаты на изучение английcкого языка от Skyeng и школы английского языка Language Link. А так же подарки от LUSH и Glambox. Каждый желающий сможет сделать модный образ от сети британских салонов красоты Toni&Guy и приобрести интересные книги и подарки от книжного магазина «Москва».

Все, кто зарегистрируется на выставку  онлайн, смогут принять участие в розыгрыше планшета.

Для детей будет организована специальная программа – приходите всей семьей!

Вход на выставку свободный по предварительной регистрации:

Москва, 5 октября, 12.00 – 18.00

Санкт-Петербург, 6 октября, 12.00 – 18.00

Регистрация по ссылке www.studyukrussia.com

Дополнительная информация и аккредитация: Пирожник Татьяна, +7905-780-74-88, pirozhnikt@mail.ru

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