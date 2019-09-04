Закат эры банкоматов

К сдаче добавят, сколько захотите

Выдача наличных на кассах торгово-сервисных предприятий (ТСП) станет доступна в апреле 2020 года. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление главы системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева, сделанное в рамках Восточного экономического форума. Целью проекта обозначено повышение финансовой доступности, в том числе на отдаленных, малонаселённых и труднодоступных территориях, отмечается в презентации.

«Тираж для всех операций 28 апреля 2020 год», — загадочно сказано в презентации. Это означает операции, в которых «эмитент и эквайер — один и тот же». Ну, в общем, вы поняли. Даже если нет, наличные на кассе вам все равно дадут, причем кое-где уже скоро.

Пилотный проект для этих операций начнется 29 октября. До конца года, впрочем, к сервису будет подключено не так и много магазинов и фирм сферы услуг, 3 с лишним тысячи. Зато потом дело развернется. По оценке НСПК, возможностью снятия наличных на кассах смогут воспользоваться более 38 млн граждан. По идее, впрочем, услуга в будущем может предоставляться неограниченно широко. «Клиенты заметно перестают снимать деньги в банкоматах, пользуясь выдачей наличных в ТСП», — отмечается в презентации Владимира Комлева.

Одно дело здесь, другое — там

В результате этого новшества банки получат еще большую агентскую сеть, фактически, все кассы всех розничных магазинов станут подобием банкоматов, оборот денег ускорится, полагает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Банки будут экономить на обслуживании банкоматов, которые сейчас выдают наличные, покупатель относит эти наличные в магазин, затем банк тратится на инкассацию, чтобы вернуть деньги обратно в банкомат.

Магазины же, продолжает эксперт, будут экономить на инкассации, поскольку деньги покупателя или просто желающего снять наличные будут приходить магазину сразу в безналичной форме. «Новшество», если его можно так назвать, носит очень социалистический характер, ведь никаких комиссий за снятие наличных не предполагается, зато ограничена верхняя сумма снятия — 5 тыс. рублей. Впрочем, не ограничено число таких снятий, поэтому 5 тыс. легко могут быть умножены в несколько раз, если у кассира и посетителя хватит терпения или… умысла.

По мнению Дмитрия Жарского, тут есть некоторое противоречие с ПОД/ФТ, так как это простой способ обналичивания денег с карты, с которым последнее время наоборот, усиленно боролись. Предполагается, что опцию снятия наличных на карте будут использовать жители отдаленных регионов, где нет банкоматов, но, как полагает эксперт, будет совсем наоборот — наибольшим спросом услуга будет пользоваться в крупных городах, где у населения и бизнеса много денег на картах, и где есть потребность в наличных деньгах вместо безналичных. А в отдаленных регионах низкий уровень жизни и высокие цены, там возможность снять наличные в кассе выручает в бытовом смысле, но не более.

В США такая услуга появилась 20 лет назад, добавляет Дмитрий Жарский. Но для снятия некой суммы наличных, во-первых, необходимо совершить покупку на определенную сумму, во-вторых, заплатить комиссию, и получается очень невыгодно. Там это опция на крайний случай, платить наличными вообще не принято

Кое-где уже у нас порой

Многие банки уже ввели подобную услугу, обращает внимание директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, и она пользуется большой популярностью в малонаселенных локациях, где ставить отдельные банкоматы — совершенно нерентабельно. Средняя сумма снятия клиентами Сбербанка составляет 1 300 рублей, что вполне соответствует изначальной задумке: дать возможность населению оперативно снять средства в случае необходимости. Кстати говоря, Сбер планирует расширить функционал и разрешить клиентам оплачивать коммунальные услуги прямо на кассе магазина. Скорее всего, остальные последуют его примеру.

Сейчас количество подобных мест весьма ограничено, но увеличение их числа, это дело времени, уверен Арсений Дадашев. Данная услуга выгодна всем. Клиенты получают возможность снять небольшую сумму максимально удобным способом, банки получают комиссию от эквайринговых компаний и делятся ее с магазинами, выступающими в качестве банковского платежного агента.

Какого-то существенного влияния на экономику это не окажет, но крайне упростит жизнь многих людей, особенно в регионах, где сеть банкоматов развита хуже, чем в столицах. Распространение услуги стоит ожидать и по другим направлениям. Например, в ресторанах, где посетители смогут снять небольшую сумму для чаевых.

Народ все сделает по-своему

Данное новшество имеет как ряд определенных плюсов, так и существенных минусов, признает, в свою очередь, генеральный директор инвестиционной компании Bengala Investment Алексей Буянов. Безусловно, говорит он, это выгодно не только потребителям, но, и это в первую очередь, банкам.

По мысли эксперта, новая услуга даст парадоксальный результат. Сейчас, в небольших населенных пунктах, люди стали активнее снимать деньги со счетов, предпочитая хранить свои активы в наличных. В будущем же, имея возможность оперативно обналичить нужную сумму, они будут оставлять деньги на счету.

Однако, продолжает Алексей Буянов, есть и минусы. Очереди вырастут (кассиры будут больше времени тратить на операции), популярность меры сильно будет зависит от наличия комиссии и ее размера (при высокой комиссии люди просто вернутся к банкоматам). Кроме того, вряд ли в пилотном варианте программа распространится на все платежные системы, что ставит банки в неравные условия. В целом, заключает эксперт, об эффективности этой меры можно говорить лишь по итогам некоторого периода после ее введения.