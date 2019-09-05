Диетологи назвали «золотые правила» избавления от лишнего веса в любом возрасте

Диетологи уверены, что в любом возрасте можно избавиться от лишнего веса, если соблюдать несколько правил, передает МедикФорум. Cпециалисты советуют не переедать, сократить порции и калорийность приемов пищи, особенно это касается людей старше 40 лет.

Этой категории необходимо перейти на дробное питание, уверяют диетологи. Подобный режим питания позволит поддерживать необходимый уровень глюкозы и побороть чувство голода, которое вызывает всплеск инсулина. В день может быть около пяти или шести приемов пищи.

При этом минимальным должно быть потребление простых углеводов, что необходимо для поддержания стройной фигуры, советуют диетологи. Ежедневно в рацион должен входить белок, на усвоение которого организм тратит больше энергии, защищая тем самым фигуру от жировых отложений.

Кроме того, в каждый прием пищи необходимо включать 7-10 граммов полезных жиров, к примеру, подойдет ложка оливкового масла. Половину рациона должны составлять фрукты и овощи.

А вот алкоголь необходимо полностью исключить, поскольку он не только негативно влияет на печень, но и провоцирует склонность к полноте.