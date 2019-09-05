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Гисметео, прогноз погоды до конца недели: синоптики обещают похолодание и дожди

Москва, 05.09.2019
  • Гисметео, прогноз погоды до конца недели: синоптики обещают похолодание и дожди

Гавриил Григоров/ТАСС

Тёплая погода, которая в начале сентября радовала жителей Русской равнины, начинает отступать. На смену ей в некоторых регионах страны уже пришли похолодание и дожди. По прогнозу Гисметео, снижение температурного фона ожидается даже в южный регионах страны, при этом в Москве после небольшого похолодание к выходным вновь потеплеет.

Погода на 3 дня на юге России. Прогноз Гисметео   

В Краснодаре, где ещё сегодня столбики термометров поднимались до 32-34 градусов выше нуля, в пятницу, 6 сентября, по прогнозу Гисметео, похолодает сразу почти на 10 градусов – до плюс 25 и пойдёт небольшой дождь. В субботу, 7 сентября воздух остынет ещё на пару градусов. Днём ожидается плюс 23-24 и вновь осадки. Совсем холодно будет в ночные часы – всего плюс 12-13. В воскресенье, 8 сентября станет немного теплее – дожди прекратятся, вновь выглянет солнце, но выше плюс 26 термометры не покажут.

В Сочи в ближайшие 3 дня также погода испортится. Здесь уже сегодня шёл дождь, однако температурный фон был вполне ещё комфортным – плюс 28-30. Завтра, в городе-курорте будет пасмурно, дождливо и плюс 25-26. В выходные климатическая обстановка не поменяется – днём прогнозируется плюс 25, осадки, порывистый ветер; после полуночи плюс 18-19. Температура воды на побережье пока останется очень комфортной плюс 24-26.

Похолодание и дожди в последние дни первой недели первого календарного осеннего месяца, по прогнозу Гисметео, ожидаются также в Ростовской и Волгоградской областях. После 35-градусной жары, которая наблюдалась в этих регионах все последние дни, в пятницу, субботу и воскресенье здесь также произойдёт чувствительное снижение температуры до плюс 25-27, пойдут дожди, усилится ветер.

Ещё более существенное похолодание, по прогнозу Гисметео, ожидается на Ставрополье. Например, в Ставрополе в выходные будет всего плюс 19, дожди; в Минводах и Пятигорске – плюс 18, дожди, местами сильные; в Кисловодске – плюс 16 и ливни с грозами.

В республиках Северного Кавказа также осень покажет свой нрав. Так, в Чечне в ближайшие 3 дня похолодает на 12-13 градусов – до плюс 17-18, осадки высокой интенсивности; в Ингушетии в предстоящий уикенд плюс 16, пасмурно, дождь; в Дагестане – также осадки и плюс 19-20.

Прогноз погоды Гисметео на выходные в Центральной России

По прогнозу Гисметео, начиная с пятницы и до конца этой недели на погоду почти на всей территории Центральной России окажет влияние вторжение циклона, который не очень сильно, но всё-таки понизит температурный фон к выходным. Например, в Рязани, Туле, Калуге и Владимире днём ожидается плюс 21-22, ночью – плюс 10-12. При этом будет пасмурно, но осадки, если и впадут, то кратковременные.

Чуть холоднее в Твери и Ярославле (плюс 18-20 днём и 9-11 – ночью), а также в Иваново и Костроме (плюс 17-19 в дневные часы, 8-10 – после полуночи, осадки). Новая волна потепления, по прогнозу Гисметео, в регионы Центральной России придёт не ранее 12-14 сентября.

Погода на 3 дня на Урале и в Сибири. Прогноз Гисметео

Температурные качели, по прогнозу Гисметео, ожидаются до конца этой недели на Урале. В частности, в Екатеринбурге, где сегодня было всего плюс 10-12, – к выходным погода стабилизируется – ожидается плюс 16, будет облачно, пасмурно, но обойдётся без осадков.

По аналогичному климатическому сценарию будет складываться погодная обстановка в Челябинске и Магнитогорске. Сегодня весь день в этих городах шёл сильный дождь, а термометры показывали плюс 11. Зато уже в пятницу при низкой облачности и высокой влажности потеплеет до плюс 15. Такая погода сохранится здесь до выходных.

По прогнозу Гиметео, вполне комфортная погода в ближайший уикенд ожидается на большей части Сибири. Так, пасмурно, но без осадков будет в Новосибирской и Иркутской областях, а также в Алтайском крае. Воздух здесь прогреется до плюс 20-21. В Красноярском крае и Кузбассе – солнечно и плюс 18-21.

Гисметео. Прогноз погоды на выходные в Москве

В российской столице пик похолодания пришёлся на четверг, 5 сентября. Сегодня в Москве было пасмурно, периодически шёл дождь, местами сильный. В ночь на пятницу, по прогнозу Гисметео, ожидается плюс 14-15, без осадков.

Для тех, кто в эти выходные собирается на свои загородные фазенды погода приготовила приятный сюрприз. Уже к вечеру пятницы в регион вновь вернётся почти летняя погода – столбики термометров поднимутся до плюс 20-22. В субботу, 7 сентября – облачно с прояснениями и плюс 22-24 в дневные часы, плюс 12-13 – ночью. В воскресенье, 8 сентября пасмурно, но без осадков, воздух прогреется до 21-22 градусов выше нуля.

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