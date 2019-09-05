Идеальный ингредиент

В 2018 году сеть супермаркетов Iceland объявила, что полностью прекратит использование пальмового масла в продуктах, выпускаемых под собственным брендом. Это оказалось сложнее, чем предполагало руководство ритейлера. В январе 2019-го западные журналисты уличили их в нарушении обещаний, а в апреле компания выступила с заявлением: с отказом от пальмового масла возникли трудности, не во всех продуктах получается его заменить. Чтобы все-таки сдержать слово, от некоторых товаров Iceland пришлось отказаться, а по некоторым пойти на хитрость: они просто убрали с упаковок свой товарный знак, однако пообещали, что это временная мера и подобные продукты тоже исчезнут из магазинов.

При этом британская сеть не ставит под сомнение безопасность пальмового масла для потребителей, причина запрета — нарушение существующего биоразнообразия и экологических норм, к которым приводят действия браконьеров в Малайзии и Индонезии. Для того чтобы уберечь природу, была разработана и внедрена система устойчивого производства, которая позволяет контролировать процесс на каждом этапе, а вот отказываться от пальмового масла никто не призывает. Более того, экологи предупреждают: «бойкот» нанесет природе еще больше вреда.

Всем жир

Продукты с пальмовым маслом попали на стол к широкому потребителю в 1970-е. Хотя человечество осознало необходимость твердого жира гораздо раньше. В середине XIX века французские химики открыли процесс гидрогенизации, позволяющий превратить любое жидкое масло в твердый или полутвердый жир. В результате этого открытия мир получил богатый ассортимент продуктов питания, от которых мы сейчас не можем отказаться: выпечка, кондитерские изделия, молокосодержащие продукты и т. п.

Однако к 1990-м ученые обнаружили, что гидрогенизация приводит к образованию трансизомеров жирных кислот, которые несут серьезный вред здоровью. С их употреблением ученые связали повышение рисков ишемической болезни сердца и других заболеваний. Начались поиски более здоровой альтернативы. Пионером стала компания Unilever, она быстро взялась за решение проблемы. Задача стояла непростая — найти замену для трансжиров без потери технологических характеристик и без негативных последствий для здоровья человека.

Под требования идеально подошло масло, которое получают из плодов пальмового дерева. К 1995 году компании удалось заменить все трансжиры более полезным пальмовым маслом. Это находка Unilever перевернула индустрию потребления. Опыт компании переняли практически все производители продуктов питания. В 2003 году Всемирная организация здравоохранения официально объявила войну трансжирам.

В научной среде не первый год твердят, что пальмовое масло — это, по сути, такое же растительное масло, как подсолнечное, оливковое и другие, которые не наносят вреда здоровью человека. «Время от времени и в нашей лаборатории проводятся исследования пальмового масла, — рассказывал в интервью “Российской газете” руководитель лаборатории химии пищевых продуктов НИИ питания доктор биологических наук Владимир Бессонов. — Могу сказать: если оно было правильно очищено, переработано и перевезено, то никакой опасности для здоровья не представляет».

По данным USDA, в Индонезии один человек в год потребляет 21,1 кг пальмового масла, в Египте — 10,6 кг, в Сингапуре — 8,8 кг, в Турции — 6,6 кг, в странах ЕC — 5,7 кг, в России — 5,4 кг. При этом, по статистике ВОЗ, в Сингапуре продолжительность жизни составляет 82 года, в Турции — 76 лет, а в РФ едва достигает 71 года.

Стоит отметить, что пальмовое масло используется не только в пищу. Ему нашли применение в составе бытовой химии и даже в качестве биотоплива. По данным министерства сельского хозяйства США, годовое производство пальмового масла увеличилось с 1 млн тонн в 1964 году до 76 млн тонн в 2019-м. По прогнозам, к 2050 году эта цифра достигнет 240 млн тонн.

Цена успеха

Масштабы производства действительно поражают: на плантации по производству пальмового масла приходится 10% постоянных мировых посевных площадей. Большинство (примерно 85%) располагаются в Малайзии и Индонезии, для которых это производство стало серьезным толчком в экономике.

Однако за успех эти страны заплатили высокую цену. Пальмовые плантации вынужденно нарушают среду обитания некоторых видов животных, безответственная вырубка лесов могла повысить выброс СО 2 в атмосферу. По официальным данным, пик обезлесенья пришелся на период с 2000 по 2008 год, этот всплеск был спровоцирован активным развитием индустрии биодизеля.

Около десяти лет назад в мире нашли решение проблемы. В 2010 году в Индонезии был введен мораторий на вырубку лесов, был также разработан ряд экологических и социальных критериев для сертификации компаний — производителей пальмового масла. Использование этих правил сводит к минимуму негативные последствия для природы. Поэтому правительства Малайзии и Индонезии заставляют производителей пальмового масла пройти сертификацию и более ответственно подходить к использованию ресурсов.

Интересно, что экологи призывают не отказываться от пальмового масла. Логика Всемирного фонда дикой природы проста: пальмовые плоды — невероятно эффективная культура, которая дает больше масла на единицу площади земли, чем любая другая растительная масличная культура. Например, с одного гектара земли получают шесть тонн пальмового масла и всего полтонны соевого. Чтобы получить такое же количество альтернативных масел, например кокосового, понадобится в четыре, а по некоторым культурам в десять раз больше земли. Новые участки также будут расчищены, что приведет к тем же проблемам, что и сейчас, только в какой-нибудь другой части мира, на более обширной территории и поставит под угрозу исчезновения другие виды.

Показательна статистика: ожидается, что население планеты к 2050 году вырастет на 2,4 млрд человек. Это потребует дополнительных 60 млн тонн растительного масла в год. При этом, чтобы получить такое количество пальмового масла, необходимо 200 кв. км земли, соевого – 1500 кв. км, подсолнечного — 1200 кв. км. Поэтому природоохранные организации сейчас нацелены на усиление принципов устойчивого производства и на борьбу с недобросовестными производителями пальмового масла, а не на запрет производства этого продукта.

При чем здесь пальмовое масло?

В России пальмовое масло оказалось в сложной ситуации, но объясняется это далеко не вопросами экологии. Репутацию продукта изрядно подпортили два фактора. Во-первых, конкурентная борьба: очевидные технологические и ценовые преимущества (пальмовое масло зачастую оказывается дешевле, чем рапсовое или подсолнечное даже с учетом сложной логистики) вовлекают продукт в экономическую войну, где в ход идут любые средства. Во-вторых, большую роль сыграли недобросовестные производители молочной продукции, которые тайно заменяют молочный жир на растительный, и не предупреждают потребителя о подмене.

По словам заместителя генерального директора ОАО «Молочный комбинат “Ставропольский”» Людмилы Труфановой, в текущей ситуации виноваты фальсификаторы, которые хотят заработать и выдают продукты с растительными маслами за молочные. Пальмовое масло используют в качестве сырья для производства заменителей молочного жира наряду с отечественными жидкими маслами, в первую очередь подсолнечным и рапсовым. «Продукты с использованием растительных масел — это отдельная самостоятельная категория, которая в мире считается полезной для здоровья. С конца 90-х мы запустили линейку продуктов с растительным жиром, о чем честно писали на этикетке: комбинированное масло, сырный продукт, мороженое. У таких продуктов есть ряд преимуществ — низкая цена, польза с точки зрения биологической ценности (сбалансированный жирнокислотный состав). Но впоследствии, в связи с введением новых регламентирующих документов, мы были вынуждены переименовать свои продукты, получились непонятные потребителю названия. В результате продажи значительно упали. Сработала антипропаганда и плохая репутация пальмового масла. Под удар попали мы — честные производители», — считает Людмила Труфанова.

С этой логикой согласен и директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. «Мы считаем, что бороться надо не с пальмовым маслом, важнее бороться с фальсификатом. Первое — ужесточением ответственности для тех, кто производит фальсификат, и второе — необходимо формировать нормальный, положительный, здоровый образ этого продукта, потому что сегодня создали отрицательный, негативный образ, что вынуждает производителя уходить в тень, потому что они его продать не могут», — считает он.

В итоге пальмовое масло стало крепко ассоциироваться у россиян с подделкой и некачественной молочной продукцией, что привело практически к массовой истерии. Недавно она дала результаты. Госдума приняла закон, предусматривающий увеличение ставки НДС для пальмового масла с 10 до 20%. По утверждению депутатов, они руководствовались не исследованиями, а мнением простых людей. Новая ставка сделает менее выгодным использование пальмового масла, поэтому у потребителей появится больше возможностей покупать действительно натуральные молочные продукты и сладости. Однако эта логика лукава. Как поясняют представители рынка, пальмовое масло незаменимо при производстве целого ряда продуктов. При этом речь идет не о молочных продуктах: по данным Национального союза производителей молока, молочный сектор потребляет лишь 10–12% реализуемой в России «пальмы».

Тем не менее в Россию, как и во все другие страны мира, пальмовое мало поставляют, и мы не сможем от него отказаться. По данным Федеральной таможенной службы РФ, импорт пальмового масла и его фракций в Россию в 2018 году составил 1,06 млн тонн, 748,77 млн долларов в денежном выражении. Основными поставщиками пальмового масла в РФ стали Индонезия (891,77 тыс. тонн, 84,1% в общем объеме импорта) и Малайзия (86,99 тыс. тонн, 8,2%), на третьем месте — Нидерланды (48,492 тыс. тонн, 4,6%).

Альтернативы нет

Представители масложировых производств едины во мнении, что адекватной замены пальмового масла не существует. «Во-первых, после введения в 2018 году в действие ограничений по трансизомерам жирных кислот (не более двух процентов) частично гидрогенизированные масла практически стали непригодны как структурообразующий ингредиент при создании рецептур, - рассказали в НПО “Маргарон”. — Из всех имеющихся полутвердых масел, подходящих под требования Таможенного союза, осталось только пальмовое, кокосовое и пальмоядровое. Кроме того, использовать традиционно производимые в России жидкие растительные масла (подсолнечное, рапсовое, соевое) для придания структуры не представляется возможным, а модификация таких масел в чистом виде не придает им требуемых структурных и потребительских характеристик».

Кондитеры для себя тоже не видят альтернативы. «Пальмовое масло является растительным маслом со своими уникальными характеристиками, поэтому найти полноценную замену этому продукту проблематично, если вообще возможно», — рассказал исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин. Кондитерская промышленность использует этот ингредиент, так как пальмовое масло от природы имеет полутвердую структуру, не нуждается в гидрогенизации и является альтернативой трансжирам, а нейтральный вкус и запах позволяют создавать уникальные вкусы и ароматы при производстве начинок для конфет, отмечают в «Асконде».

Кроме того, остается открытым главный вопрос: почему участники рынка в принципе должны отказываться от идеально подходящего ингредиента? «Промышленность всего мира использует пальмовое масло целенаправленно, без него невозможно производство безопасных и полезных продуктов питания, — считает, директор масложирового направления ГК ЭФКО Олег Харланов. — Ограничения, санкции и запреты этого обычного растительного сырья, разворачивающиеся масштабные информационные войны способны сказаться на всей масложировой отрасли. Складывается впечатление, что меры против пальмового масла — это попытка отбросить масложировую отрасль назад в 90-е годы, когда доля импортной продукции на нашем рынке была критической».

Таким образом, пальмовое масло справедливо остается в рационе российского потребителя. Связано это с наличием отлаженных за последние четверть века производственных процессов, закупленным пищевой промышленностью оборудованием, пользой и технологическими свойствами этого используемого во всем мире сырья — пальмового масла. И это неплохая новость.