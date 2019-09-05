Индия предоставит России кредит в миллиард долларов на развитие Дальнего Востока

Дели объявил о готовности предоставить России кредитную линию на $1 млрд для развития Дальнего Востока, заявил на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Он подчеркнул, что это «беспрецедентная мера, когда его страна предоставляет такую специальную кредитную линию другой стране», пишут РИА «Новости». Индийский премьер подчеркнул, что предприниматели Индии уже подписали около 50 контрактов на Дальнем Востоке. Он сообщил, что соглашения заключены по различным направлениям и секторам, а именно здравоохранении, образовании, горнодобывающей и деревообрабатывающей отраслях.

Также отдельные договора заключены в области подготовки кадров. Со своей стороны индийская сторона ожидает обеспечение инвестиций в $5 млрд. Напомним, ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Моди нанесли визит на судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в городе Большой Камень Приморского края.