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Курс доллара: рубль пошел на разворот

Москва, 05.09.2019
  • Курс доллара: рубль пошел на разворот

Дмитрий Рогулин/ТАСС

В среду российский рубль ощутимо вырос по отношению к доллара и евро на фоне уверенного – более чем на 4% - роста мировых цен на «чёрное золото». Так, по данным на 23:00 мск курс доллара на торгах Московской биржи составлял 66,16 руб., упав по сравнению с закрытием вторника на 60 коп. Валюта ЕС торговалась по 72,90 руб., потеряв за сутки 34 коп.

По мнению экспертов, нацвалюта укреплялась к основным резервным мировым валютам на фоне коррекционного возврата курса европейской валюты на форексе выше уровня 1,1 доллара. Таким образом, инвесторы уходят от «защитного» доллара на новостях о стабилизации политической обстановки в Италии, Великобритании и КНР.

Напомним, накануне стало известно, что ранее покинувший свой пост глава Кабмина Италии Джузеппе Конте вновь согласился возглавить уже новое правительство и представил президенту его состав. В свою очередь британские депутаты всё-таки высказались за изменение повестки парламента, что открывает путь для рассмотрения законопроекта о переносе срока Brexit. Кроме того, бунтующий Гонконг фактически победил власти Китая – спорный законопроект об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений с территории автономии на материковую часть Китая был полностью отозван.

За рубль сыграл и мощный рост рынка нефти (более чем на 4%). Так, выше психологически значимой отметки в 60 долл. за баррель поднялась цена на нефть марки Brent. Также выросли мировые фондовые рынки, задавая позитивный фон для рубля. В частности, биржевые индексы Западной Европы и США росли на 0,6-1,2%.

Как подчеркнул Богдан Зварич из Промсвязьбанка, попытка долларовых «быков» во вторник преодолеть сопротивление на уровне 67 руб. провалилась, что стимулировало волну фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям в американской валюте. При этом продажи были поддержаны внешним фоном в виде роста цен на нефть и спросом на валюты ЕМ. В результате рубль серьёзно окреп, а доллар наоборот откатился от максимумов и сделал шаг к диапазону в 65,5-65,7 руб.

Андрей Люшин из Локо Банка считает, что рост нефтяных котировок создаёт дополнительный позитив для нацвалюты. Поддержку рублю сейчас оказывает и продолжение роста российского фондового рынка. По мнению эксперта, всё это будет продолжаться еще несколько дней, поэтому в самой ближайшей перспективе торговый диапазон для курса доллара составит 65,3-65,9 руб., а для курса евро – 72,8-73,3 руб.

В свою очередь Алексей Антонов из «Алор Брокер» напоминает, что во вторник пара доллар-рубль протестировала отметку 67, но вновь от нее развернулась, чему отчасти способствовало ослабление доллара на мировом рынке.

По его мнению, с учетом растущей нефти нацвалюта до конца недели может укрепиться и уйти под отметку 66,4-66,5 руб. Однако на сильный рост, как предположил аналитик пока рассчитывать всё-таки не приходится.

«Рынку нужно ещё будет смириться со снижением ставки ЦБ РФ в пятницу, а также дождаться следующей недели, когда российский регулятор должен будет сократить объем закупки валюты в рамках бюджетного правила», – резюмировал Антонов.

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