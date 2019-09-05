Курс доллара: рубль ждет ключевое событие

В четверг рубль продолжил укреплять свои позиции к основным резервным мировым валютам на фоне усиления интереса инвесторов к рисковым активам. Так, по данным на 19:00 мск на закрытии основной торговой сессии Московской биржи курс доллара США составил 66,1 руб., что на 12,5 коп. ниже уровня закрытия торгов среды. Евро торговался по 72,95 руб., подешевев за сутки на 10,25 коп.

По мнению большинства экспертов, рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на повышении интереса инвесторов к рисковым активам, который вырос после положительных сигналов о возобновлении переговоров между Пекином и Вашингтоном по торговым проблемам, а также благодаря дорожающей нефти.

Напомним, накануне китайское Министерство торговли сообщило о том, что достигнута договорённость о возобновлении переговоров между США и КНР. Стороны намерены провести консультации в середине сентября для подготовки к новым переговоров по заключению торговой сделки.

Кроме того, трейдеры находятся в ожидании результатов заседаний мировых центробанков, которые состоятся в ближайшие дни. При этом участники рынков рассчитывают на смягчение политики, как ЕЦБ, так и ФРС. Как известно, европейский регулятор примет решение относительно ставок на заседании 12 сентября. Заседание по ставке Федрезерва состоится 17-18 сентября.

Сегодня же пройдёт заседание российского регулятора, и участники локального рынка полагают, что ЦБ РФ пойдёт на снижение ключевой ставки на 0,25 п.п., до 7,0% годовых. Напомним, на предыдущем заседании, состоявшемся 26 июля, Центробанк также понизил ключевую ставку на 0,25 п.п.

После решения по ключевой ставке аналитики традиционно будут ждать комментарии ЦБ РФ по дальнейшей монетарной политике. Как предполагает Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал», Банк России после снижения ставки до 7% годовых сохранит акцент на инфляционных рисках, связанных с бюджетной политикой.

«Мы не исключаем, что ускорение расходов бюджета со второго полугодия и неопределенность в отношении расходования ликвидной части ФНБ могут вынудить российского регулятора сделать паузу в изменении ключевой ставки на уровне 7% годовых», – подчеркнул он.

При этом Дмитрий Бабин из компании «БКС Брокер» отмечает, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 0,25 п.п. уже заложено в текущих котировках нацвалюты. Однако, по мнению эксперта, возможные сигналы Банка России о дальнейшем поступательном смягчении монетарной политики на фоне замедления инфляции способны притормозить укрепление рубля. Его прогноз: сегодня и всю следующую неделю курс будет консолидироваться вокруг уровня 66 руб. или умеренно сдавать позиции.

«А вот евро, скорее всего, останется в коридоре 72,7-73,2 руб.», – резюмировал Бабин.