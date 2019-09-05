Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: рубль ждет ключевое событие

Москва, 05.09.2019
#Курсы валют
  • Курс доллара: рубль ждет ключевое событие

Алексей Павлишак/ТАСС

В четверг рубль продолжил укреплять свои позиции к основным резервным мировым валютам на фоне усиления интереса инвесторов к рисковым активам. Так, по данным на 19:00 мск на закрытии основной торговой сессии Московской биржи курс доллара США составил 66,1 руб., что на 12,5 коп. ниже уровня закрытия торгов среды. Евро торговался по 72,95 руб., подешевев за сутки на 10,25 коп.

По мнению большинства экспертов, рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на повышении интереса инвесторов к рисковым активам, который вырос после положительных сигналов о возобновлении переговоров между Пекином и Вашингтоном по торговым проблемам, а также благодаря дорожающей нефти.

Напомним, накануне китайское Министерство торговли сообщило о том, что достигнута договорённость о возобновлении переговоров между США и КНР. Стороны намерены провести консультации в середине сентября для подготовки к новым переговоров по заключению торговой сделки.

Кроме того, трейдеры находятся в ожидании результатов заседаний мировых центробанков, которые состоятся в ближайшие дни. При этом участники рынков рассчитывают на смягчение политики, как ЕЦБ, так и ФРС. Как известно, европейский регулятор примет решение относительно ставок на заседании 12 сентября. Заседание по ставке Федрезерва состоится 17-18 сентября.

Сегодня же пройдёт заседание российского регулятора, и участники локального рынка полагают, что ЦБ РФ пойдёт на снижение ключевой ставки на 0,25 п.п., до 7,0% годовых. Напомним, на предыдущем заседании, состоявшемся 26 июля, Центробанк также понизил ключевую ставку на 0,25 п.п.

После решения по ключевой ставке аналитики традиционно будут ждать комментарии ЦБ РФ по дальнейшей монетарной политике. Как предполагает Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал», Банк России после снижения ставки до 7% годовых сохранит акцент на инфляционных рисках, связанных с бюджетной политикой.

«Мы не исключаем, что ускорение расходов бюджета со второго полугодия и неопределенность в отношении расходования ликвидной части ФНБ могут вынудить российского регулятора сделать паузу в изменении ключевой ставки на уровне 7% годовых», – подчеркнул он.

При этом Дмитрий Бабин из компании «БКС Брокер» отмечает, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 0,25 п.п. уже заложено в текущих котировках нацвалюты. Однако, по мнению эксперта, возможные сигналы Банка России о дальнейшем поступательном смягчении монетарной политики на фоне замедления инфляции способны притормозить укрепление рубля. Его прогноз: сегодня и всю следующую неделю курс будет консолидироваться вокруг уровня 66 руб. или умеренно сдавать позиции.

«А вот евро, скорее всего, останется в коридоре 72,7-73,2 руб.», – резюмировал Бабин.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ОМС, Газпром нефть, Почта России, Сбербанк Лизинг и еще 50+ компаний на сцене ACCELERATE*

    16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России в рамках 15 тематических секций поделятся опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху с 5000 аудиторией.
    Участие бесплатное, присоединяйтесь!
    *ускорение

    Финал спартакиады промышленников «Моспром»

    21 сентября в «Лужниках» пройдет финал спартакиады промышленников «Моспром» — уникальное событие, где в разных видах спорта за звание самого спортивного завода сразятся те, кого мы привыкли видеть у станков или конвейеров: инженеры, проектировщики, авиа- и приборостроители, энергетики, нефтяники и научные работники. Спартакиада «Моспром» проходит в столице впервые.

    Коллектив «Полюса» заработал благодарность президента

    Коллектив компании ПАО «Полюс» получил благодарность президента России Владимира Путина за заслуги в развитии золотодобывающей отрасли и высокие производственные показатели. «Полюс», крупнейший золотодобытчик в России и один из десяти крупнейших в мире, последовательно наращивает объем производства

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Рубль сидит на пороховой бочке
      Правда, благодаря вливаниям долларов со стороны Минфина он смог отыграть четырехдневные потери по отношению к доллару
    2. Кто победит на губернаторских выборах 8 сентября
      Зарекомендовашая себя год назад методика, основанная на анализе пользовательского поведения в интернете, прогнозирует победу более половины идущих на выборы губернаторов и врио. Но есть и такие, кому, вероятно, придется несладко
    3. Рецепт Обломова: меньше работаешь — лучше живешь
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама