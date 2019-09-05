Минздрав поддержал переход на четырехдневную рабочую неделю

Вероника Скворцова – глава Минздрава РФ – заявила, что ведомство положительно оценивает предложение о введении в нашей стране четырёхдневной рабочей недели. При этом, она не исключила такой возможности уже в ближайшее время, передаёт РИА Новости.

По словам Скворцовой, если люди придерживаются здорового образа жизни, если им есть чем заняться в выходные дни, и они внутренне наполнены, то введение четырёхдневной рабочей недели стало бы вполне положительным решением.

Однако чиновница пояснила, что для начала данный вопрос надо всесторонне обсудить и проанализировать. Кроме того, она подчеркнула, что пока в ведомство не поступало поручения взять в проработку это предложение.

Ранее сообщалось, что накануне Максим Орешкин – глава Минэкономразвития РФ – назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю. Самым главным из них, по его мнению, является высокий уровень зарплаты и производительности труда.

Напомним, первым об идее возможного перехода россиян на четырёхдневную рабочую неделю заявил этим летом премьер-министр Дмитрий Медведев.