Цены на нефть пошли вверх на новостях у Китая

Цены на нефть Brent превысили показательную отметку в $60 утром 5 сентября, сообщает Интерфакс. В ходе предыдущей серии стоимость этого бенчмарка держалась на уровне $58,3.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в 8:10 по московскому времени незначительно потеряли и стали стоить $56,19 за баррель. По сравнению с предыдущей сессией сырье потеряло $0,07.

Аналитики рынка связывают рост котировок с положительными новостями из Китая. В четверг рано утром в ходе телефонного разговора между зампредом Госсовета КНР Лю Хэ и главой американского Минфина Стивеном Мнучиным была достигнута договоренность о проведении 13 раунда переговоров. Отмечается, что консультации пройдут в начале октября.