Осенние события, которые вас вдохновят

«Комедия о том, как БАНК ГРАБИЛИ»



Комедия – театральная пародия на любимые американские блокбастеры: Друзей Оушена, Полицейскую академию, Голый пистолет и фильмы Тарантино.

1958 год, Миннеаполис, США. В этом городе никому нельзя доверять: загадочный венгерский принц оставляет в главном банке города огромный бриллиант. Стоит ли говорить, что каждый жаждит его заполучить? Погони, трюки, аферы, любовь – и все это под хиты 60-х.

В главных ролях: Анастасия Стоцкая, Павел Левкин, Юлия Ива, Александр Горелов и другие артисты ведущих театров, таких как Театр им.Пушкина, Театр Наций, Театр им.Вахтангова, МХТ им.Чехова, Ленком и другие.

Когда: 06 октября

Где: Театр МДМ

Мюзикл «Первое свидание»

Романтическая комедия о всех страхах первого свидания

из архива пресс-службы

Он работает на Уолл-Стрит, она – в картинной галерее. Он – еврейский мальчик из хорошей семьи, она – творческая натура и поклонница йоги. Его бросила невеста прямо у алтаря, ее влечет к плохим парням… И пусть зажатый банковский менеджер совсем не похож на Брэда Питта, а раскованную девицу в коротком платье вряд ли одобрит его усопшая религиозная бабушка. Неловкие паузы, глупые шутки, забавные совпадения, неожиданные признания, и вот они уже танцуют свой первый танец... Теперь главное – ничего не испортить!

В главных ролях: Павел Лёвкин, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Юлия Ива, Олег Савцов, Алексей Секирин, Алексей Бобров, Екатерина Лисоченко, Александр Казьмин и другие.

Когда: 24 сентября

Где: Театр МДМ

Фильм «Жара»



Российская комедия о любви, музыке и счастье.

из архива пресс-службы

Звезды российской эстрады летят в Баку на фестиваль «Жара». Среди них и Даша Стеклова, талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись со своим продюсером (а по совместительству — молодым человеком), девушка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой и солнцем, ее ждет множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту и стать по-настоящему счастливой.

Когда: с 05 сентября

Концерт A-Ha



Любимые хиты от всемирно известной норвежской поп-группы.

из архива пресс-службы

Самая известная норвежская поп-группа в мире исполнит живьем свой дебютный альбом Hunting High And Low, вышедший в середине 1980-х. Песни, принесшие оглушительный успех музыкантам так полюбившиеся слушателям, снова прозвучат в живом исполнении. Тур группы совпал с 35-летием выхода самой известной песни Take On Me, так что вечер ностальгии вам гарантирован.

Когда: 22 ноября

Где: Крокус Сити Холл

Выставка Филипа Колберта Lobster Land

Поп-арт нового поколения от «крёстного сына» Энди Уорхола

из архива пресс-службы



Первая музейная выставка Филипа Колберта в России, на которой будет представлено 29 работ, в том числе серия масштабных семиметровых картин, три двухметровые скульптуры и комната с иммерсивной видео инсталляцией 270*, которые вместе передают новый опыт погружения в искусство.

Когда: с 18 сентября

Где: Мультимедиа Арт Музей