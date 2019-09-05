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Осенние события, которые вас вдохновят

Москва, 05.09.2019
Несмотря на недостаток солнца и промозглую погоду осенняя Москва дарит множество источников для вдохновения. Куда сходить, чтобы отдохнуть, получить заряд положительных эмоций, а может быть и почерпнуть новые идеи в нашей подборке.
#Культура
  • Осенние события, которые вас вдохновят

из архива пресс-службы

«Комедия о том, как БАНК ГРАБИЛИ»

Комедия – театральная пародия на любимые американские блокбастеры: Друзей Оушена, Полицейскую академию, Голый пистолет и фильмы Тарантино.

1958 год, Миннеаполис, США. В этом городе никому нельзя доверять: загадочный венгерский принц оставляет в главном банке города огромный бриллиант. Стоит ли говорить, что каждый жаждит его заполучить? Погони, трюки, аферы, любовь – и все это под хиты 60-х.

В главных ролях: Анастасия Стоцкая, Павел Левкин, Юлия Ива, Александр Горелов и другие артисты ведущих театров, таких как Театр им.Пушкина, Театр Наций, Театр им.Вахтангова, МХТ им.Чехова, Ленком и другие.

Когда: 06 октября
Где: Театр МДМ

Мюзикл «Первое свидание»

Романтическая комедия о всех страхах первого свидания

pervoe-svidanie-3-1.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Он работает на Уолл-Стрит, она – в картинной галерее. Он – еврейский мальчик из хорошей семьи, она – творческая натура и поклонница йоги. Его бросила невеста прямо у алтаря, ее влечет к плохим парням… И пусть зажатый банковский менеджер совсем не похож на Брэда Питта, а раскованную девицу в коротком платье вряд ли одобрит его усопшая религиозная бабушка. Неловкие паузы, глупые шутки, забавные совпадения, неожиданные признания, и вот они уже танцуют свой первый танец... Теперь главное – ничего не испортить! 

В главных ролях: Павел Лёвкин, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Юлия Ива, Олег Савцов, Алексей Секирин, Алексей Бобров, Екатерина Лисоченко, Александр Казьмин и другие.

Когда: 24 сентября
Где: Театр МДМ

Фильм «Жара»

Российская комедия о любви, музыке и счастье.

film-zhara.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Звезды российской эстрады летят в Баку на фестиваль «Жара». Среди них и Даша Стеклова, талантливая дебютантка, чья слава началась с победы в популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет играть по правилам и жаждет творческой свободы. В Баку, поссорившись со своим продюсером (а по совместительству — молодым человеком), девушка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой и солнцем, ее ждет множество приключений и романтических встреч, которые помогут Даше осуществить мечту и стать по-настоящему счастливой.

Когда: с 05 сентября

Концерт A-Ha

Любимые хиты от всемирно известной норвежской поп-группы.

aha.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Самая известная норвежская поп-группа в мире исполнит живьем свой дебютный альбом Hunting High And Low, вышедший в середине 1980-х. Песни, принесшие оглушительный успех музыкантам так полюбившиеся слушателям, снова прозвучат в живом исполнении. Тур группы совпал с 35-летием выхода самой известной песни Take On Me, так что вечер ностальгии вам гарантирован.

Когда: 22 ноября
Где: Крокус Сити Холл

Выставка Филипа Колберта Lobster Land

Поп-арт нового поколения от «крёстного сына» Энди Уорхола

filip-kolbert.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Первая музейная выставка Филипа Колберта в России, на которой будет представлено 29 работ, в том числе серия масштабных семиметровых картин, три двухметровые скульптуры и комната с иммерсивной видео инсталляцией 270*, которые вместе передают новый опыт погружения в искусство.

Когда: с 18 сентября 

Где: Мультимедиа Арт Музей

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