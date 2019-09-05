Премьер Малайзии не доволен ходом расследования дела MH17

Расследование катастрофы MH17 необъективно из-за того, что отражает позиции пострадавших от этой трагедии, считает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он уверен, что их взгляды «не могут быть справедливыми и нейтральными».

В этой связи политик предложил создать новый орган, в который входили бы специалисты различных стран. Главное, по мнению Мохамада, провести независимое расследование той катастрофы. Он напомнил, что Малайзии долгое время не удавалось получить доступ к уликам по делу о крушении самолета и сейчас у правительства страны есть сомнения «могут ли быть действительно основанными на фактах те доказательства, к которым у Малайзии теперь есть доступ».

Напомним, малазийский пассажирский самолет, который выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года над Донбассом. Трагедия унесла жизни 298 человек. По данным международного следствия самолет был сбит установкой «Бук», которая принадлежала российской 53-й зенитно-ракетной бригаде. В Минобороне неоднократно заявляли, что Россия не причастна к данной катастрофе.